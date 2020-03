Entrega de alimentos y hospitales: militares argentinos contra el coronavirus

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

Una larga fila espera la entrega de comida que trae un camión militar. En un barrio carenciado de Quilmes, en la periferia de Buenos Aires, el aislamiento obligatorio se cumple pero el costo es alto: falta el alimento diario.

"Venimos a buscar la comida porque andamos con poco (dinero), estamos a mitad de mes y un poquito más, hasta que cobremos la gente necesita", dice a la AFP María Rosa Verdasco, mientras espera su turno entre un centenar de personas.

Verdasco, que cobra una pensión de unos 12.000 pesos (180 dólares) y completa el sueldo cuidando un anciano de 97 años, aprueba el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno de Alberto Fernández para contener los contagios del coronavirus que llegaron el martes a 387, de ellos seis murieron.

"A veces uno se enoja por no poder salir, pero cuando se te muere alguien, ahí te das cuenta de que es al cohete (sin sentido) preocuparse", lanza.

Mujeres embarazadas, niños, ancianos, jóvenes respetan el metro de distancia mientras esperan su turno frente al camión militar. En el barrio se siente fuerte el frenazo de la actividad económica, en un país ya afectado por una recesión de dos años, con aumento sensible de la pobreza y el desempleo.

Carlos Alberto Andrea, de 58 años, vivía de 'changas' (pequeños trabajos). Lavaba autos. Pero todo paró.

"Hoy es el primer día que vengo (a buscar comida), todo ayuda, más en mi caso que estoy desocupado. Hoy por hoy no tengo nada de nada. No se puede hacer nada, al no poder salir, no tengo opción de nada", afirma esperando su ración de arroz con pollo.

Un joven soldado es el encargado de servir de dos a cinco raciones por persona. Es uno de los 32 uniformados del equipo de Respuesta Militar a una Emergencia que está colaborando con el municipio de Quilmes.

Ese equipo depende del Comando del área metropolitana, una de las 14 zonas de emergencia que estableció el ministerio de Defensa en todo el país para afrontar el pico que se estima llegará en unas semanas.

En Quilmes, donde viven unas 600.000 personas, el municipio consigue el alimento y lo cocina. Los militares ponen a disposición camiones para traslado del alimento y recorren los barrios una vez al día.

- Hospital de triaje -

En Campo de Mayo, un cuartel militar ubicado al noroeste de la Capital, donde en la dictadura (1976-1983) funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención, se instaló ahora un hospital reubicable para aumentar la capacidad de camas disponibles.

"Este es un hospital de 'triaje', donde podemos atender a un montón de personas", explica a la AFP el coronel médico Fabio Monserrat.

"Vamos a tener una carpa para 100 personas para que estén sensatas cómodas y distanciadas, donde vamos a hacer el 'triaje' con termómetros con infrarrojo".

Según el resultado de ese test, algunas podrán quedar internadas ahí mismo o ser derivadas. Otras se irán a sus casas.

© 2020 AFP