Un barco humanitario volverá al Mediterráneo para rescatar migrantes

Una fotografía del barco Alan Kurdi tomada en el mar el 5 de julio de 2019, publicada por la ONG alemana el 25 de enero de 2020 Sea-Eye shows their vessel "Alan Kurdi" at sea.The "Alan Kurdi" brought help to 78 people spread over two boats in difficulty off the Libyan coast, the German NGO Sea Eye announced on January 25, 2020.

sea-eye.org/AFP/Archivos