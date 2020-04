El seleccionador Sub-19 español pierde a su padre por el coronavirus

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El seleccionador de fútbol Sub-19 español Santi Denia relató el mal momento que está pasando después que "este virus se ha llevado a mi padre", al que intentó en vano buscar un respirador para tratar de ayudarlo en su lucha contra el COVID-19, explicó.

"Este virus se ha llevado a mi padre y se está llevando a muchas personas. Todos los ciudadanos estamos sufriendo con este tema", dijo Denia a la radio Cadena Ser en la madrugada del miércoles al jueves.

"Mi padre iba a cumplir 86. Pero lo que tengo claro es que seguiría vivo si no es por el coronavirus", añadió.

El seleccionador Sub-19 contó como su padre estaba en una residencia de Albacete (centro de España) y tras infectarse rápidamente empeoró hasta fallecer el pasado 21 de marzo.

"Intenté buscar un respirador en Albacete para mi padre. Creía que era la única posibilidad de darle una oportunidad. Pedí al doctor, a amigos de Albacete, a amigos en Madrid, pero España tiene una situación complicada", afirmó.

"No hubo manera de conseguir ese respirador porque el sistema está desbordado. Yo no soy ni más, ni menos que nadie para que me dieran un respirador. Sólo un ciudadano que buscaba darle una oportunidad a mi padre", afirmó Denia.

España es actualmente el segundo país del mundo con el mayor número de fallecidos por coronavirus después de Italia, con 9.053 muertos y más de 100.000 casos confirmados según el último balance ofrecido el miércoles.

