Hugo Gatti dice que el coronavirus le ha hecho "aprender más de la vida"

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El exportero argentino Hugo Gatti, quien se encuentra hospitalizado en Madrid tras dar positivo por coronavirus, afirmó que se encuentra "bien" y que esta situación le ha hecho "aprender más de la vida".

"Estoy bien. Sé del cariño que me tiene la gente en Argentina y España. Estoy con ganas de salir de acá", afirmó el 'Loco' Gatti en la noche del jueves al viernes al programa de televisión El Chiringuito, del que es habitual colaborador.

En una conversación telefónica, el antiguo meta de Atlanta, River Plate, Gimnasia o Boca Juniors afirmó que "creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar".

"Nunca estuve en peligro, pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible", añadió Gatti, de 75 años.

"Miedo no tuve. A mí me esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida", afirmó el exportero argentino.

"He aprendido que un día estás y mañana te fuiste. Mi familia, mi mujer y mis hijos han sido muy importantes", añadió.

Precisamente, su hijo Lucas había sido quien informó a finales del mes pasado de que su padre había dado positivo por coronavirus.

"Mi padre ingresó al hospital con un cuadro de neumonía y después se comprobó que fue causado por el coronavirus", anunció Lucas Gatti hace una semana.

Gatti señaló como ha recibido muchos mensajes de apoyo estos días, incluido de Diego Armando Maradona: "Fuimos rivales, pero siempre nos hemos querido mucho".

El Loco ha ido respondiendo al tratamiento y ahora su deseo es salir cuanto antes del hospital.

"No lo sé aún (cuando tendrá el alta), pero cuando salga, voy a salir perfectamente", dijo Gatti.

"Tengo ganas de volver al programa cuando haya fútbol, porque esto es muy feo. También tengo ganas de ir a Argentina para olfatear mi ciudad, ver a mis amigos, a mis hijos...", concluyó.

España es el segundo país del mundo, por detrás de Italia, que más muertos ha registrado por el coronavirus con 10.003 fallecidos, según el último balance del jueves, con 110.238 infectados por la enfermedad.

© 2020 AFP