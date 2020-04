Kyrgios propone donar alimentos a los más desfavorecidos

Anuncios Lee mas

Sídney (AFP)

El tenista australiano Nick Kyrgios propuso donar alimentos a los más desfavorecidos durante el confinamiento ligado a la pandemia del COVID-19, pidiendo "que no vayan a dormir con el estómago vacío".

"Si alguien no trabaja, no tiene ingresos y le faltan alimentos, en estos momentos duros (...) No se sientan molestos ni tengan miedo de enviarme un mensaje. Estaría más que feliz de poder compartir lo que tengo", escribió el 40º jugador mundial en su cuenta Instagram.

"Incluso solo para (pedir) un paquete de pasta, un trozo de pan o leche. Lo dejaré en vuestra puerta, sin preguntar nada", añadió el tenista de 24 años en un mensaje que llevaba casi 100.000 'me gusta'.

Al final de este mensaje, el exjugador número 13 mundial (en 2016) invita a los que lo deseen a unirse a su iniciativa.

En enero, Kyrgios ya había propuesto una ayuda financiera, a favor de las víctimas de los fuegos en los bosques que asolaron Australia, en particular en el sudeste, durante cinco meses a partir de septiembre.

El tenista prometió a título personal donar 200 dólares australianos (113 euros) por ace, cuando el servicio es uno de sus mejores golpes, y que se le dio bien a lo largo de la gira australiana que había comenzado a finales de diciembre y se terminó a principios de febrero con la final del Open de Australia.

Esos incendios causaron más de 30 fallecimientos de personas, muriendo más de 1.000 millones de animales e incendiaron miles de casas.

La pandemia del nuevo coronavirus hizo que se pararan casi todas las competiciones deportivas en el mundo entero.

En lo que respecta al tenis, las temporadas ATP y WTA fueron suspendidas hasta el 13 de julio.

El torneo de Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam de la temporada, fue anulado, una novedad desde la Segunda Guerra Mundial.

