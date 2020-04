Más del 10% de la tripulación de un portaviones de la Marina de EEUU infectado de coronavirus

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Más del 10 por ciento de los 4.800 tripulantes del portaaviones estadounidense "USS Theodore Roosevelt" han dado positivo al coronavirus, informó la Marina el sábado, días después de que el jefe de esa arma renunciara por su mal manejo del brote.

"El 92 por ciento de la tripulación del TR ha sido evaluado. Hasta hoy, 550 dieron positivo, otros 3.673 dieron negativo", señaló un portavoz de la Marina de EEUU a la AFP.

El portavoz dijo que 3.696 efectivos han sido trasladados a hoteles y barracones disponibles en Guam, en el océano Pacífico, donde el barco atracó desde que su excapitán hizo sonar la alerta, encendiendo un enfrentamiento público con el Pentágono que culminó con la renuncia del secretario de la Marina de Estados Unidos, Thomas Modly, el martes.

Modly renunció cinco días después de retirar al capitán del Roosevelt, Brett Crozier, por escribir una carta, que se filtró a los medios, describiendo la grave situación del barco atacado por el virus y alegando que el Pentágono no le estaba prestando la atención adecuada.

"La propagación de la enfermedad está en curso y se está acelerando", escribió Crozier. "No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", señaló en la nota que fue difundida por el diario The San Francisco Chronicle, generando una crisis en el área de la Defensa.

La expulsión de Crozier, respetado en la Marina y popular entre su tripulación, fue vista como una medida demasiado dura y decidida demasiado rápido, antes de que se llevara a cabo una investigación.

El coronavirus deja a la fecha al menos 20.506 fallecidos en Estados Unidos, el país con más muertes registradas en el mundo, y también 527.111 infectados, según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins.

© 2020 AFP