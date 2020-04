NASCAR suspende a un piloto por insulto racial durante una carrera virtual

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El piloto estadounidense de la NASCAR Kyle Larson fue suspendido indefinidamente este lunes por usar un insulto racista durante su participación en una carrera virtual transmitida en directo.

Larson, que aparentemente creyó haber perdido la comunicación, dijo mientras pilotaba en la carrera del domingo: "¿Puedes escucharme? Hey 'nigger' (negro)".

El uso de este término despectivo conllevó que tanto la NASCAR como la escudería Chip Ganassi suspendieran a Larson, quien posteriormente pidió disculpas.

"NASCAR ha hecho de la diversidad y la inclusión una prioridad y no tolerará el tipo de lenguaje utilizado por Kyle Larson durante el evento iRacing del domingo", dijo la serie en un comunicado.

"Nuestras pautas de conducta para nuestros miembros son claras en este sentido, y haremos cumplir estas directrices para mantener un entorno inclusivo para toda nuestra industria y nuestros aficionados", agregó.

El equipo Chip Ganassi, al que pertenece el piloto suspendido, dijo que estaba "extremadamente decepcionado por lo que dijo Larson".

"Las palabras que eligió usar son ofensivas e inaceptables. A partir de este momento suspendemos a Kyle sin paga mientras trabajamos en esta situación con todas las partes apropiadas", dijo el equipo.

Por su parte Larson, de 27 años, subió a sus redes sociales un vídeo para disculparse.

"La noche anterior cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería ser dicha. No hay excusa para eso. No me crié de esa manera. Es una cosa horrible de decir", dijo Larson.

"Lo siento mucho por mi familia, mis amigos, mis compañeros, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana", afirmó.

Como el resto de ligas y torneos deportivos estadounidenses, los eventos de la serie NASCAR están suspendidos por la pandemia de COVID-19. Para entretener a sus aficionados, la competición ha organizado en los últimos días carreras virtuales con sus pilotos que son transmitidas por Internet.

© 2020 AFP