Michael Jordan recuerda su última temporada con los Bulls como "un año difícil"

Los Angeles (AFP)

La ex superestrella del basquetbol Michael Jordan describióeste jueves su última temporada con los Chicago Bulls en la que logró su sexto campeonato como un "año difícil", en una entrevista concedida tres días antes del estreno de un documental sobre este legendario equipo.

"Fue un año difícil. Todos tratábamos de disfrutar de ese año sabiendo que (el equipo) estaba llegando a su fin", recordó Jordan entrevistado desde su residencia en Florida por el programa Good Morning America.

"La temporada comenzó básicamente cuando Jerry Krause (mánager general) le dijo a (el entrenador) Phil (Jackson) que aunque lográramos 82 victorias y 0 derrotas, nunca tendría la oportunidad de regresar", explicó el mítico número 23.

"Sabiendo que yo me había casado con él, si no iba a ser el entrenador yo no iba a jugar. Así que Phil comenzó el año diciendo que iba a ser el último baile y nosotros lo jugamos de esa manera. Por muy triste que pareciera, intentamos alegrarnos y disfrutar del año y terminarlo de la manera correcta", recordó.

- El último baile -

'El Último Baile' (The Last Dance) es como fue bautizada la largamente esperada miniserie documental que la cadena ESPN ofrecerá a partir del domingo, y que fue terminada con anticipación para poder exhibirla a los aficionados al basquetbol de todo el mundo que estos días tienen que permanecer en sus viviendas resguardados de la pandemia de COVID-19.

El propio Jordan explicó que se mantiene en cuarentena con su esposa y dos de sus hijos. "Toda mi familia está bien, así que estamos bendecidos, especialmente con lo que está pasando en el mundo", dijo.

El documental, que se podrá ver también por Netflix y consta de 10 episodios que se irán transmitiendo semanalmente, iba a ser originalmente lanzado coincidiendo con el inicio de las finales de la NBA en junio.

La producción sigue a los Bulls de Jordan durante la temporada 1997-98, tras la cual el considerado mejor jugador de la historia del basquetbol dejó la franquicia e inició uno de sus dos retiros temporales de las pistas.

El equipo de filmación tuvo el permiso de Jordan, Phil Jackson y el propietario Jerry Reinsdorf para rodar este material, una parte del cual ha permanecido casi un cuarto de siglo sin salir a la luz.

En la entrevista de este jueves se pudieron ver algunas secuencias de adelanto del documental que exhiben la mentalidad ultracompetitiva de Jordan, como cuando discutió durante su segunda temporada con el propietario Jerry Reinsdorf para que le dejaran jugar antes de terminar su recuperación de una grave lesión en un pie.

Jordan, de 57 años, dijo que ese carácter provenía del ejemplo de sus padres.

"Eran gente muy trabajadora, y lo inculcaron no solo en mí, sino también en mis hermanos y hermanas", reconoció.

© 2020 AFP