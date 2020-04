El Ineos renunciará al Tour si las medidas de protección son insuficientes

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El mánager del equipo de ciclismo Ineos, Dave Brailsford, indicó este viernes que su formación no participará en el Tour de Francia en las nuevas fechas anunciadas esta semana (29 agosto-20 septiembre) si estiman que las medidas de protección contra el nuevo coronavirus son insuficientes.

"Nos reservamos el derecho a retirarnos si estimamos que es necesario" y si el riesgo no se trata "de una manera adaptada, inteligente y responsable", declaró al diario británico The Guardian el responsable de un equipo en el que militan estrellas como el vigente campeón del Tour, el colombiano Egan Bernal, o el británico Chris Froome, cuatro veces ganador de la ronda gala.

"Mientras que la carrera esté en el programa, contemplamos participar, pero al mismo tiempo vamos a observar la manera en la que todo evoluciona", añadió, estimando que su postura es "sensata, responsable y razonable".

En mismos términos se manifestó el mánager del equipo estadounidense Education First, Jonathan Vaughters, cuyo equipo espera "medidas de atenuación" del riesgo convincentes antes del inicio de la mítica competición.

"Sería probablemente una buena idea que los corredores fueran puestos en cuarentena antes de la salida", sugirió Vaughters, que no comprende el rechazo a la disputa de un Tour sin público en vivo.

"Sé que no seguiría la tradición, pero me parece una buena opción porque eso reduce los riesgos. No quiero que esa opción sea descartada. Si yo fuera uno de ellos (los organizadores), consideraría eso como una opción seria", señaló.

La empresa organizadora del evento (Amaury Sport Organisation, ASO), anunció el miércoles, tras reunirse con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y representantes de los equipos y los corredores, aplazar el Tour de Francia dos meses. Se debía correr del 27 de junio al 19 de julio, pero la pandemia del nuevo coronavirus ha hecho que se retrase ahora y se haya reprogramado del 29 de agosto al 20 de septiembre, esperando que para entonces la situación sea mejor.

"La actitud de ASO parece ser que es como siempre se ha hecho o no será, lo que me parece una especie de cerrazón por su parte. Es mejor tomar medidas suplementarias que no tener carrera", concluyó Vaughters.

