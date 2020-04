El fotógrafo de vida silvestre Peter Beard muere a los 82 años

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El influyente fotógrafo estadounidense Peter Beard, famoso por sus imágenes de vida silvestre, fue hallado muerto tras desaparecer hace tres semanas. Tenía 82 años.

"Estamos todos destrozados por la confirmación de la muerte de nuestro querido Peter", dijo su familia en un comunicado.

Beard padecía demencia. Un cazador halló su cuerpo el fin de semana en un área remota de un parque estatal en Long Island, al este de Nueva York, informó la policía.

Llevaba la misma ropa que cuando desapareció, dijo la policía, que acudió tras el llamado del cazador al Camp Hero State Park en el balneario de Montauk, en un extremo de Long Island.

Conocido por sus arriesgadas imágenes de la fauna africana, el libro de Beard "The End of the Game" (Final de juego), publicado por primera vez en 1965, capturó la destrucción de un continente considerado por varios imperios coloniales como un arca del tesoro.

Tan salvaje como sus fotografías, Beard tuvo un roce con la muerte cuando fue pisoteado por un elefante en los años 1990, y era conocido por enlazar rinocerontes.

"Peter era un hombre extraordinario que llevaba una vida extraordinaria. Vivía a fondo, le sacaba el jugo a cada gota de su día", dijo su familia.

"Era un explorador intrépido, siempre generoso, carismático y perceptivo. Peter definió lo que era ser abierto: abierto a nuevas ideas, nuevos encuentros, nueva gente, nuevas maneras de vivir y de ser", añadió el comunicado.

"Murió donde vivió: en la naturaleza".

