Aprender idiomas con Preply, una idea ucraniana que triunfa en el confinamiento

Hannah Ilina, que enseña chino e inglés en varias plataformas en línea, incluida Preply, da clases online desde su casa en Vyshneve, cerca de Kiev, el 10 de abril de 2020 Preply network now has 10,000 tutors in 190 countries and "tens of thousands of students", the founder tells AFP at the headquarters of his company situated in a historic building in central Kiev.

AFP