La vuelta del fútbol "va a depender de Sanidad", afirma el ministro español de Deportes

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El ministro español de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, mostró su deseo de que el fútbol español pueda volver a entrenar el 4 de mayo, pero advirtió que todo "va a depender de (el ministerio de) Sanidad".

"Sanidad va a marcar el camino" para reanudar el fútbol y del deporte en general, afirmó Rodríguez Uribes en la noche del martes en la cadena de radio Cope.

Preguntado por si cree que los clubes de la Liga española podrán volver a entrenar el 4 de mayo, el ministro se mostró cauto.

"No lo sé. Todo es tan complicado, no podemos aventurar eso, no sería responsable. Yo sí deseo que eso se produzca y sí me parece que el fútbol puede ser el mascarón de proa, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, del deporte español", afirmó.

"Mi deseo es que pueda haber fútbol cuanto antes, seguramente será a puerta cerrada en principio", aseguró.

El ministro de Deporte español insistió en que todo va a depender de lo que decidan las autoridades sanitarias y afirmó que "la preocupación de los jugadores la entiendo", después que, según informaciones de prensa, algunos jugadores hayan mostrado reticencias a jugar si no hay garantías de seguridad.

El sindicato de jugadores AFE se reunió el martes telemáticamente con capitanes de primera división en un encuentro, en el que los jugadores mostraron su preocupación por la situación, según la prensa española.

Los futbolistas "han dejado claro que las prisas no están justificadas y que volverán a la faena única y exclusivamente cuando lo ordene Sanidad", escribió el diario AS.

© 2020 AFP