Cantante Marianne Faithfull deja el hospital en el que ingresó por COVID-19

Londres (AFP)

La cantante británica Marianne Faithfull fue dada de alta este miércoles en el hospital de Londres en el que ingresó hace más de tres semanas con síntomas de coronavirus, informó su cuenta oficial de Twitter.

Según la fuente, el personal del hospital perteneciente al sistema público de salud (NHS) "sin duda, le salvó la vida".

"Estamos verdaderamente contentos de decir que Marianne fue dada de alta en el hospital hoy, 22 días después de haber sido ingresada, con síntomas de la COVID-19", indicaba el tuit.

"Continuará con su recuperación en Londres", añadía la cuenta oficial, que expresó el agradecimiento de la cantante por "todos [los] mensajes amables de preocupación, que significaron mucho en este periodo, tan difícil para muchos".

"Ella también se siente muy agradecida con todo el personal del NHS que cuidó de ella en el hospital y que, sin duda alguna, le salvó la vida".

Faithfull, de 73 años, fue uno de los iconos de los años 60. Saboreó la fama con solo 17 años gracias a la canción "As Tears Go By", escrita por Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones.

Además de ser cantante y compositora, también fue actriz a lo largo de sus cinco décadas de carrera, pero tuvo que lidiar con su adicción a las drogas y con problemas de salud.

