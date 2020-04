Charles Leclerc desvela su 'verdadero yo' gracias a las carreras virtuales

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Incluso privado de la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc no pierde el gusto por la victoria: confinado en el Principado, el piloto de Ferrari suma triunfos en carreras virtuales, una oportunidad para "trabajar los reflejos", pero también para mostrar su verdadera personalidad, admitió en una conferencia de prensa virtual.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de confinado es usted?

RESPUESTA: "Soy de aquellos que se han fijado objetivos. En lo deportivo, salir mucho más fuerte que antes, porque tengo bastante tiempo para entrenarme. También trato de ayudar todo lo posible, como con el campeonato (virtual caritativo) que hemos organizado entre pilotos, o aquí en Mónaco".

P: ¿Qué es lo que más extraña?

R: "Correr en Fórmula 1... Y el ver a gente, creo. Estoy impaciente porque la temporada comience, pero no precipitaría las cosas antes de que sea completamente seguro".

P: Ha cambiado las carreras reales por las virtuales, ¿por qué?

R: "La 'sim racing' me ayuda a recordar que estoy acá para correr y que espero a subirme a un coche. El 'feeling' no es el mismo, pero me ayuda a trabajar mis reflejos. Es lo más aproximado (a la realidad) que puedo encontrar".

P: ¿Lo hace para divertirse o por ganar?

R: "Aunque sea un juego, nosotros, los pilotos, queremos ser competitivos en todo lo que hacemos. ¡Por esto es tan divertido! Es bastante entrenamiento. No juego desde hace mucho, pero juego probablemente cinco horas diarias".

P: También podemos verle correr en directo en la plataforma de eSport Twitch...

R: "Es algo que no me imaginaba hacer ni me gustaba, ¡pero me encanta! Por la gente que me sigue, es lo máximo a lo que se pueden acercar a mi 'verdadero yo'. En Fórmula 1, con la presión, es más complicado".

P: ¿Cuándo y cómo espera retomar los Grandes Premios?

R: "Es complicado de prever porque las cosas cambian rápido. Espero empezar en algún lugar de Europa (durante el verano), pero cuándo no lo sé. Doce o trece carreras me parecen lo mínimo, pero menos siempre es mejor que nada. Sin público no sería como una carrera normal, en la que ves, sientes y escuchas a los espectadores, que te motivan. Pero es mejor que nada si se puede empezar así, de manera segura para todo el mundo".

P: Un campeonato reducido, ¿sería bueno o malo para Ferrari?

R: "No creo que esta situación cambie mucho el equilibrio de fuerzas. No somos favoritos y lo sabemos. Pero con ocho carreras, será difícil ganar a Mercedes y a Lewis (Hamilton), pero creo que quizá tomaríamos más riesgos con la estrategia o los adelantamientos. Quizá saquemos beneficio".

P: Con un calendario más cargado, ¿mejorar el coche durante la temporada parece también más difícil?

R: "El año pasado tuvimos una buena progresión. Tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho y estoy seguro que los resultados llegarán. Pero será complicado para todo el mundo, porque no habrá una pausa para hacer progresar el monoplaza. El trabajo en la pista será aún más importante. Habrá que estar listos desde la primera carrera para dar las buenas instrucciones al equipo para ir inmediatamente en la buena dirección".

P: ¿Qué piensa sobre hacer varias carreras en un mismo circuito durante un mismo fin de semana?

R: "Hay que considerar esta posibilidad para tener el mayor número de carreras posible. He visto también en algún sitio que podríamos correr en algunos circuitos al revés, ¡sería divertido! Los volveríamos a descubrir y los pilotos más experimentados tendrían menos ventaja".

P: ¿Y organizar hasta tres carreras en tres semanas?

R: "Me entreno más que nunca, por lo que creo estar preparado. Será difícil estar fuera tanto tiempo, pero este periodo implica decisiones particulares. Hay que estar listos para esto".

P: ¿Teme una temporada en blanco?

R: "Creo que todo es posible. Somos un poco espectadores, tenemos que prepararnos para todo y esperar. La seguridad de todos debe primar, por lo que esperaremos".

P: ¿Cómo ve la vuelta a la competición?

R: "No será fácil, pero lo estoy deseando. Es la primera vez que no habremos pilotado durante tanto tiempo y empezaremos directamente con entrenamientos libres, calificaciones y carreras. Quizá eso cambie un poco las cosas a la hora de adaptarse después de tanto tiempo fuera del monoplaza...".

P: ¿Cuáles serán las dificultades?

R: "Meterse en tu burbuja antes de entrar en el coche, cuando no lo haces durante mucho tiempo, no es fácil volver a hacerlo. Trato de entrenarlo cada semana, aunque sea para... ¡cocinar pasta después!".

© 2020 AFP