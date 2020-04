Tenistas y redes sociales, exitosa alianza durante el confinamiento, según una psicóloga

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Las apariciones de los tenistas en las redes sociales se multiplican desde el comienzo del confinamiento, en particular los vídeos en directo. "Una necesidad" de encontrar su medio, señala la psicóloga francesa Meriem Salmi, que trata a varios deportistas de alto nivel.

Seria para Novak Djokovic, simpática para Roger Federer y Rafael Nadal, la expresión de los jugadores en las redes revela ángulos de sus personalidades así como "fisuras", subraya la psicóloga, que trabaja principalmente con jugadores de tenis.

PREGUNTA: Algunos jugadores están acostumbrados a las redes sociales, otros mucho menos. ¿Qué puede empujar a un jugador como Nadal a lanzarse a un directo en las redes sociales, algo que no había hecho hasta el momento?

RESPUESTA: "Los otros jugadores, el público y los medios forman parte de su vida, es su ecosistema. Cuando están en competición, están con toda esta gente y se comunican en directo en las canchas, firman autógrafos, hablan, intercambian... Ahora no hay forma de hacerlo. Pero saben que sus fans lo necesitan. Evidentemente hay gente egocéntrica en las redes sociales, pero los deportistas aman compartir, les gusta devolver lo que reciben".

P: ¿Se someten a las preguntas de los fans porque echan de menos las conferencias de prensa?

R: "Es otra forma de estar vinculados con su mundo habitual: medios, fans... Si Nadal lo hace, cuando antes no lo había hecho, es porque tiene un sentido para él. Y este sentido es mantener las interacciones con las que vive de forma permanente y que echa de menos. No pienso que la mayoría esté en una lógica narcisista. Se parece más a un intercambio".

P: Entre los jugadores se hacen preguntan muy directas y se responden con una franqueza poco habitual.

R: "Sin duda. Rara vez escuchamos a los deportistas hablar así, es muy conmovedor porque les sitúa en su lado humano. Normalmente responden poco sobre sus dudas, porque detrás está la imagen de que son invencibles, que son superhéroes. Pero son seres humanos, también con fisuras".

P: ¿Las apariciones de los jugadores de tenis en las redes sociales se diferencian a las de otros deportistas?

R: "No he estudiado el conjunto de las redes sociales de los deportistas, pero hay algo de carácter íntimo entre los intercambios entre jugadores de tenis. Pienso particularmente en Benoit Paire y Stan Wawrinka, por ejemplo. Al contrario, los diálogos entre Federer y Nadal, son cosas que ya conocemos. Sabemos que son amigos, que bromean, pero no entran en la intimidad de sus vidas privadas, de lo que les pasa, de lo que sienten... Al menos hasta ahora".

P: ¿Hay diferencias entre los jugadores y las jugadoras con respecto al uso de las redes sociales?

R: "No lo veo".

P: Fuera de las redes sociales, ¿es diferente un tenista a los otros deportistas durante el confinamiento?

R: "La especificidad es la misma para todos los deportes profesionales en los que la gente pasa su tiempo en aviones, hoteles, etc... Se trata sobre todo de una cuestión de personalidad. Depende del ser humano que hay detrás del deportista, trata más sobre las características humanas que las específicas del tenis".

P: Los mejores tenistas suelen tener una mejor cabeza. ¿Soportan mejor el confinamiento?

R: "Es complicado de responder. Son gente que tiene la costumbre de gestionar la frustración. La inteligencia en psicología es la capacidad de adaptación al medio. Pasarán por momentos difíciles, pero serán capaces de adaptarse porque lo hacen constantemente. Algunos sí podrían desarrollar estados de estrés postraumático".

P: ¿Hay diferencias en el confinamiento entre jugadores y jugadoras?

R: "No veo especificidades. Podemos hablar del caso de deportistas al final de su carrera o que tenían el proyecto de tener un niño. Entonces tienen preguntas por resolver. Para algunas es preocupante".

