Un veterano de guerra de 99 años, ahora número 1 de la música británica

Londres (AFP)

Un veterano británico de la II Guerra Mundial de 99 años, que saltó a la fama por lanzar una campaña para recaudar dinero en favor de los trabajadores sanitarios que luchan en primera línea contra el coronavirus, se ha convertido en el artista con más años en alcanzar el número uno de la música británica.

La interpretación del capitán Tom Moore de la canción "You'll Never Walk Alone (Jamás caminarás solo) -una pieza muy popular de un musical de 1945- ha vendido 82.000 copias, informó la agencia de noticias Press Association el viernes, batiendo al "Blinding light" del artista canadiense The Weeknd.

"¡No es real, es realmente impresionante!", reconoció el capitán Moore, que sirvió en India, en su cuenta oficial de Twitter.

El sencillo de Moore que interpreta la canción junto al actor y cantante Michael Ball y un coro del servicio de salud público es el disco que más rápidamente se ha vendido en 2020, según la agencia.

Llegar al número 1 no fue fácil, reconoció Martin Talbot, director ejecutivo de la Official Charts Company a la PA. Hasta que el cantante de The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye, tuiteó su apoyo el jueves al "increíble veterano de guerra de 99 años" y su esperanza de que Moore "pueda llegar al número 1 para su 100 cumpleaños".

"¡Mis nietos no se pueden creer que esté en el número 1!" reconoce Moore, que cumple los cien años a finales de este mes.

La organización Guinness también anunció que Moore ha batido el récord de conseguir la mayor recaudación benéfica con un paseo individual, con más de 27 millones de libras (33 millones de dólares, 31 millones de euros) recaudados.

Su objetivo inicial era recaudar recaudar 1.000 libras (1.240 dólares, 1.140 euros) para el NHS caminando 100 pasos en su jardín de 25m2 con ayuda de un andador.

Pero su proyecto pronto recibió un inmenso respaldo popular convirtiéndose en un fenómeno mundial en medio de la pandemia de coronavirus que se ha cobrado la vida de más de 194.000 personas en el mundo, alabado por el campeón olímpico británico Mo Farah y el príncipe Guillermo.

El último tramo en su jardín en Bedfordshire, sur de Inglaterra, lo realizó acompañado de la guardia de honor de Regimiento de Yorkshire retransmitido en directo por la televisión británica el jueves.

"¡Qué forma de acabar la semana!", reza el último tuit de Moore.

"Es simplemente maravilloso, y todo por tan buena causa. El personal y los voluntarios del NHS (Servicio Nacional de Salud británico) son los verdaderos héroes y siguen haciendo un trabajo tan magnífico. ¡GRACIAS!"

© 2020 AFP