"Escuchen música", pide Omara Portuondo a un mundo en cuarentena

La Habana (AFP)

Una diva no ha nacido para el encierro. Pero la pandemia obliga a Omara Portuondo a quedarse en casa y refugiarse en la música. Cuando todo pase, espera recorrer el mundo con un nuevo disco tras cumplir 90 años en octubre.

Es un jueves por la tarde. La gloriosa voz del Buenavista Social Club reposa en su sillón. Lleva un pañuelo de tonos verde limón y turquesa sobre el cabello, y un fresco camisón blanco. Se prepara para descansar en su vivienda de La Habana, Cuba, tierra de longevos.

Pero antes, envía un video a la AFP donde cuenta cómo está llevando el confinamiento por el nuevo coronavirus.

P: ¿Qué es lo que más extraña del mundo 'normal'?

R: "Extraño los conciertos, me gusta trabajar. Mi trabajo es muy importante, parece que nací para hacer esto, para cantar. Yo canto, la gente lo disfruta y yo también.

Me gusta mucho ir al malecón (de La Habana), a sentarme en el malecón, a dar una vuelta (... ) Espero que (la pandemia) pase, como pasan todas las cosas, que deje de ser ya".

P: ¿Qué le recomienda a quienes están en la tercera edad, para llevar pacientemente este encierro?

R: "En la tercera edad o en la segunda o en la primera o en la que fuere, siempre, la música... La música es en mí, cielo, tierra, mar y sol, alegría y razón (canta). Con unas notas se hace feliz a la gente, la música es muy importante para vivir.

Escuchen música, no se queden solos, encerrados, busquen música, radio, lo que fuera, pero algo que tenga sonido y musicalidad, es importante".

P: ¿Qué va a hacer cuando todo pase?

R: "Yo no puedo decidir por la naturaleza, la que se impone es la naturaleza. Todo tiene su tiempo (...) Hagan lo mejor que pueden, que se cuiden de esta enfermedad tremenda".

P: Alguna vez entonó "La Era", de Silvio Rodríguez. Por estos días, la TV cubana irradia su versión de "Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón", de Fito Páez. Cantos de esperanza. ¿Qué vamos a cantar después de todo esto?.

R:"Siempre hay una esperanza, por suerte mi mamá se llamaba Esperanza Peláez. Siempre he sido de optimismo para sobrellevar la vida y las necesidades que suelen surgir.

¿Qué cantaremos? Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto". (Entona la creación de Violeta Parra)

P: ¿Se viene su cumpleaños 90, espera poder celebrarlo en un mundo recuperado?

R: "Estoy preparando un nuevo disco por mi cumpleaños (29 de octubre), con amigos del mundo como Andy Montañez, Rafael de España y otros.

Quiero en 2021 hacer una gira mundial y llegar con mi música a todos los lugares donde se pueda, así que hay Omara para rato".

© 2020 AFP