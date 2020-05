En Moscú, los sanitarios que combaten el coronavirus desconectan en el hotel

Anuncios Lee mas

Moscú (AFP)

Hasta hace tan solo unas semanas, Evgueni Baliner era cirujano plástico, pero ahora, en plena pandemia de coronavirus, ejerce como especialista en reanimación y afirma que "la belleza tendrá que esperar", mientras descansa en una habitación de hotel de Moscú.

Después de cada guardia, Baliner descansa en la habitación puesta a su disposición. "Cuando vuelvo, desayuno y luego me tumbo y duermo prácticamente todo el día", cuenta el médico de 37 años.

El viernes se habían registrado en Rusia cerca de 115.000 casos y más de 1.100 muertes tras un nuevo récord de contagios diarios, según las cifras oficiales. El primer ministro, Mijaíl Mishustin, también anunció que se había infectado.

En este contexto, la habitación de hotel de Evgueni Baliner se ha convertido en una cámara de descompresión. Después de dormir, ve películas y aprende español.

Esta semana, detrás del televisor, mal escondida, había una botella de Corona, la cerveza mexicana, observaron los periodistas de la AFP.

"Limpian, nos dan de comer, no necesito pensar en todo eso [...] Esto también le da seguridad a mi familia y mis allegados, que podrían contagiarse", explica el médico, que tiene un hijo pequeño.

Baliner se formó como anestesista y especialista en reanimación, pero no hace mucho decidió lanzarse a la cirugía estética. Sin embargo, el coronavirus lo obligó a interrumpir esa actividad y postular para una clínica privada que atiende a pacientes enfermos de COVID-19.

Como él, más de 400 trabajadores sanitarios se alojan y alimentan de forma gratuita en dos hoteles de Moscú de la cadena Safmar, propiedad del oligarca Mijaíl Gutseriev, una de las 50 personas más ricas de Rusia según la revista Forbes.

Las habitaciones se desinfectan después de cada uso y se cortó la ventilación de ambos establecimientos para limitar la propagación de agentes infecciosos, indicó el gabinete de prensa de Safmar.

Más de 5.200 miembros del personal médico fueron aislados y alojados gratuitamente en varios hoteles de la capital, según informó la semana pasada la agencia TASS citando al departamento de turismo de Moscú.

- "La muerte está ahí" -

"Desde que me fui, mi esposo está contento de no tener que limpiar", comenta en el vestíbulo del hotel, risueña, Anastasia Mishustina, una enfermera de 32 años. Según indica, ella no se ha visto afectada por la escasez de mascarillas que llevó a los rusos a recurrir al mercado negro.

Varios médicos rusos publicaron una lista de más de 70 doctores fallecidos por coronavirus, y afirmaron que desconfiaban de las estadísticas oficiales.

"La muerte está ahí pero intentamos quitarnos esa idea de la cabeza", declara Alexéi Manikin, de 34 años, auxiliar y padre de tres hijos que, según afirma, sí que confía en las cifras de las autoridades.

Después de cada descanso, tanto él como sus colegas son llevados en autobús hasta la clínica. El ambiente en el autocar es un poco tenso, y el semblante de algunos se parece al del soldado antes de entrar en combate.

El presidente Vladimir Putin reconoció el martes que la situación era "difícil" y prolongó hasta el 11 de mayo el periodo de "vacaciones" decretado durante el mes de abril para incitar a los rusos a quedarse en casa.

La capital sigue siendo el principal foco de la epidemia en el país, con más de la mitad del total de fallecidos y de casos declarados. Pero la enfermedad también se propaga por regiones con un sistema sanitario mucho más deficiente.

De una de esas zonas viene Orkhan Rustamov, un médico especialista en reanimación de 29 años que llegó hace dos semanas a Moscú, procedente de Norilsk, una ciudad industrial de la región Ártica, donde trabajaba en un hospital público.

En Moscú, "hay bastantes enfermos. Las unidades de reanimación se llenan y abren otras nuevas", cuenta el joven, entrevistado en el hotel entre dos guardias de 24 horas.

Explica que llegó a Moscú tras "responder a una oferta de empleo", porque "era la ocasión de venir a vivir a la capital". "Aquí, simplemente hay más posibilidades y mejores condiciones de trabajo".

