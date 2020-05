Perros, caracoles y barbacoas; los comentaristas deportivos narran el confinamiento

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

Privados de las gestas y de la pasión en los estadios debido a la pandemia de coronavirus, algunos comentaristas deportivos aprovechan el confinamiento para mostrar en redes sociales escenas de su vida cotidiana, salpicadas por sus narraciones, exaltadas y humorísticas.

"Entramos en el último minuto y es Olive el que tiene la posesión, pero en estos momentos Mabel es la más fuerte, cuando debe recuperar su desventaja, cuando utiliza su intensidad...".

Andrew Cotter ha cubierto los Juegos Olímpicos o Wimbledon para la BBC. Pero en este vídeo, publicado en su cuenta de Twitter y visto más de 18 millones de veces, narra el combate entre sus dos perros labradores para hacerse con la posesión de un gran hueso de caucho, conquistando a la audiencia.

Unos días antes, en un primer vídeo con un pequeño título, 'Me aburría', narró con énfasis la carrera entre los dos perros por terminar antes un bol de comida.

"Concentrados, determinados, disfrutan. Solo les queda chupar el bol. Dos grandes rivales, pero dos amigos también, vean como se intercambian los bols al final", narró a más de 10 millones de espectadores, conquistados con ternura y humor.

- El 'Giro di Tooting' -

"Esto muestra hasta qué punto el deporte y lo que llamamos la vida normal nos faltan. Lo dimos todo por sentado y ahora simplemente nos damos cuenta", explicó el comentarista, tras constatar que la popularidad de sus perros supera a la de su podcast de golf.

Su colega 'freelance' Nick Heath, que trabaja con la BBC y Sky, se ha especializado en la vigilancia de su barrio, Tooting, en el sur de Londres, como una forma de narrar aventuras.

Su cuenta de Twitter se ha convertido en un diario de la competición, el suspense y la sed de victorias que se esconden en el menor detalle cotidiano.

Los peatones se lanzan cuando el semáforo se pone en verde, "la carrera por atravesar la calle" que gana una mujer con leggings.

Un ciclista que desafía una cuesta participa, sin saberlo, en el 'Giro di Tooting' e incluso un caracol avanzando a su ritmo por la calle está inscrito "en una serie de los 1.500 milímetros".

Heath es el primer sorprendido del éxito de sus narraciones, con la etiqueta #LifeCommentary (la vida comentada) donde la diferencia entre la banalidad de las imágenes y el tono enfático de sus comentarios, a menudo humorísticos, seduce al público.

"Se ha convertido en muy popular y no me lo esperaba. Me divierte comentar con la voz que utilizaba en ciertos 'sketches' que escribí hace algunos años", explica a la AFP.

- Un barbacoa como la Superbowl -

Al otro lado del Atlántico, Joe Buck, un comentarista de Fox Sports, decidió también poner su verbo al servicio de sus abonados para animarles durante los tiempos duros del confinamiento.

En una serie de pequeños vídeos enviados a sus 269.000 abonados, hace comentarios de la vida cotidiana como si se tratara de la victoria de Kansas City en la Superbowl, la final del campeonato de fútbol americano, en la que trabajó unas semanas antes de que explotara la crisis.

En uno de los más populares un tal Andrew hace una barbacoa con alitas de pollo. Y conoce su minuto y 19 segundos de gloria.

"¡Miren esto! Va a buscar, quiere más (alitas), las saca de la nevera. ¿Pero cuánto nos puedes dar Andrew? ¡Increíble!", se entusiasma Buck.

"No sabía si iba a gustar, pero lo ha hecho. Creo que hay mucho apetito por este tipo de cosas", explicó a The Washington Post.

