Dudas sobre el regreso de la Serie A pese a la vuelta de Cristiano Ronaldo

Roma (AFP)

Cristiano Ronaldo, la gran estrella del 'Calcio', regresó este lunes a Turín y los jugadores pueden retomar el entrenamiento individual, pero por el momento nada dice que la Serie A vaya a reanudarse, pese a que Italia suavizó este lunes sus medidas de confinamiento.

Los que esperaban que la luz verde del gobierno para reanudar los entrenamientos individuales iba a anunciar un rápido regreso a la competición han visto frenada su euforia por las declaraciones del ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora.

"Leo cosas extrañas, pero nada ha cambiado en relación a lo que siempre he dicho sobre el fútbol: los entrenamientos (colectivos) no volverán antes del 18 de mayo y no hablamos para nada de la reanudación del campeonato por el momento", escribió en Facebook.

A continuación pareció confirmar sus relaciones difíciles con los responsables del fútbol profesional: "Ahora, perdonadme, pero regreso a ocuparme de todos los demás deportes y centros deportivos (gimnasios, centros de danza, piscinas), que deben reabrir antes".

- "Ataque contra el fútbol" -

El lunes por la mañana, el Corriere dello Sport puso en su portada un fotomontaje mostrando al ministro armado con un puñal y pinchando un balón. "Ataque contra el fútbol", titula el diario deportivo.

Oficialmente, el fútbol profesional italiano es unánime en su deseo de terminar el campeonato, interrumpido el 9 de marzo, doce jornadas antes de su final. Esa posición, aprobada por los veinte clubes de la Serie A, se vio reafirmada el 1 de mayo.

Pero podrían darse fisuras en ese bloque aparentemente monolítico.

El presidente y propietario del Torino, Urbano Cairo, confirmó que había "opiniones divergentes", según unas declaraciones publicadas por la Gazzetta dello Sport. "Todo el mundo está evaluando si la reanudación es posible y es normal, aunque la última palabra la tendrán las instituciones".

Insistió en que deben reunirse medidas indispensables de seguridad sanitaria, "sin olvidar que los jugadores están en parón y encerrados en casa desde hace dos meses", por lo que su condición física no parece a corto plazo la idónea para la competición.

Los clubes de la Serie A precisaron el 1 de mayo que aceptarían la decisión del gobierno al respecto.

- Reto financiero -

Las instancias del fútbol insisten en el terrible impacto económico que tendría el parón definitivo para un sector que presume de una cifra de negocio de 4.700 millones de euros.

Según la web especializada Calcio e Finanza, parar la Serie A definitivamente afectaría a 400 millones de euros de derechos de televisión, entre ellos un último tramo de 340 millones para la temporada en curso, que debía pagarse este mes de mayo.

Más que por una voluntad real de reanudar el torneo, la unanimidad oficial de los clubes podría explicarse quizás por su deseo de dejar al gobierno asumir la responsabilidad, lo que les cargaría de argumentos si patrocinadores y difusores deciden tomar medidas sobre sus compromisos.

La Federación Italiana de fútbol (FIGC) debe tener el 8 de mayo una reunión que podría ser decisiva. Su presidente, Gabriele Gravina, afirmó que "no firmaría nunca por el final de los campeonatos" porque eso sería "la muerte del fútbol italiano".

Sin saber si volverán a jugar esta temporada, los clubes comenzaron este lunes a reabrir los centros de entrenamientos pero únicamente para sesiones de ejercicios individuales, al aire libre, respetando la distancia social y con un cuerpo técnico muy reducido o directamente ausente.

La Juventus, vigente campeón y líder de la Serie A en el momento de la interrupción, pidió a sus jugadores extranjeros, entre ellos Cristiano Ronaldo, que regresen a Italia. Según la prensa italiana, el astro luso aterrizó en el aeropuerto de Turín este lunes a las 22h20 locales (20H20 GMT) procedente de su Madeira natal, acompañado por su familia.

El club piamontés someterá a sus jugadores a pruebas de detección del COVID-19, lo que les permitiría no tener que cumplir con la prohibición de acudir a su lugar de trabajo durante las dos semanas posteriores a su ingreso en Italia.

