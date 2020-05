El CSD busca aclarar las dudas de los deportistas españoles

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El Consejo Superior de Deportes (CSD) español publicó un documento para aclarar las dudas de los deportistas sobre la forma de entrenar durante la salida del confinamiento por la epidemia de coronavirus, tras algunas confusiones y polémicas como una práctica de Novak Djokovic el lunes.

El CSD, dependiente del ministerio español de Deportes, ha publicado en su página web información en la que detalla desde lo que se considera un deportista de alto nivel hasta lo que puede hacer durante el plan de desescalada aplicado por el ejecutivo español, además de precisar un correo electrónico para aclarar dudas.

El gobierno español autorizó desde este lunes, dentro de su plan de cuatro fases para la desescalada, "la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales".

Pero, en este primer escalón, que se debería extender hasta el inicio de la próxima semana, no se pueden utilizar instalaciones deportivas cerradas para esos entrenamientos, lo que provocó el lunes cierta polémica cuando Novak Djokovic publicó en sus redes sociales un vídeo de su entrenamiento en un club de Marbella (sur de España).

Ante las dudas suscitadas a este respecto, Rafa Nadal, se ejercitó con su entrenador en una pista privada.

"No he entrenado en la academia porque todavía hoy no sé si puedo ir a entrenar ahí. Y para evitar cualquier tipo de confusión, trabajo en la pista de un amigo que por suerte me la ha dejado", afirmó Nadal en una entrevista con el diario ABC, en la que admitió cierta confusión porque "es una realidad muy incierta para todos".

La Federación Española de Tenis publicó a última hora del lunes un comunicado recordando que "la apertura de los centros de entrenamiento y clubes se producirá a partir del lunes 11 de mayo".

A partir del próximo lunes, si no hay rebrotes de la epidemia, entraría en vigor la segunda fase del plan del gobierno, que "contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y si es posible turnos, y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales".

© 2020 AFP