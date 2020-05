El central del Cádiz, Fali, "superado" por el miedo al coronavirus

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El central del Cádiz (2ª división) Rafael Giménez 'Fali', es, por ahora, el único futbolista en España que rechaza volver a entrenar y jugar, mientras no haya un fármaco contra el coronavirus, afirmando que se ha visto "superado" por el "miedo" a la enfermedad.

"Yo tengo mucho miedo a salir, cuando mis hijas pudieron salir como decía la ley, yo no he salido con ellas, ni he paseado, no voy al supermercado, la comida me la traen", explicó Fali en la madrugada del miércoles a la cadena Onda Cero.

El jugador del Cádiz es, por ahora, el único futbolista de los clubes de primera y segunda división que rechaza volver a entrenar y jugar mientras no haya un remedio contra el coronavirus, después que esta semana, el gobierno español autorizara a los equipos volver a entrenar.

"Hasta que no hay un fármaco o una vacuna no voy a ir a entrenar", añadió Fali, que ha renunciado a cobrar mientras esté parado.

"Este miedo que tengo, es un miedo de locos, es difícil. Estoy más tranquilo en mi casa", añadió el central del Cádiz, líder de la segunda división cuando se paró la competición a mediados de marzo, que no acudió el miércoles a hacerse las pruebas de coronavirus.

"Si tengo miedo tengo miedo. No he tenido miedo en mi vida a nada, que he jugado con un pie roto, he jugado con la frente reventada, con un isquio roto. Lo he hecho todo, he dado el mil por mil en Cádiz. Esto me ha superado", añadió el central del Cádiz.

"Ojalá que mañana se me quitara este miedo, pero la salud de mi mujer y mis hijas van por delante de todo el dinero del mundo", insistió el jugador, que ha recibido la comprensión de su presidente, Manuel Vizcaíno.

"Unos se rompen el gemelo, la rodilla, se dan un golpe cabeza y Fali tiene miedo. Ante eso no podemos hacer otra cosa", dijo Vizcaíno.

Los equipos de primera y segunda división están pasando esta semana distintos exámenes médicos y pruebas del coronavirus, como paso previo a retomar los entrenamientos.

