La figura de la NFL Brett Favre devolverá 1,1 millones recibidos por discursos que no dio

La exfigura NFL Brett Favre es señalado de recibir 1,1 millones de dólares por tres discursos que no ofreció.

Los Angeles (AFP)

Brett Favre, miembro del Salón de la Fama de la liga de football americano (NFL), comenzó a devolver 1,1 millones de dólares que recibió de ayudas sociales por discursos que nunca ofreció, dijo este miércoles el auditor del estado de Misisipi.

El ex mariscal de campo, retirado en 2010, ha negado saber que el dinero provenía de un programa federal de asistencia a familias necesitadas.

En un comunicado, el auditor Shad White dijo este miércoles que su oficina recibió medio millón de dólares por parte de Favre, quien se comprometió a pagar otros 600.000 dólares en varias cuotas en los próximos meses.

Dos días antes, White había publicado un informe de una auditoría de gastos del departamento de servicios sociales de Misisipi que mostraba que Favre había recibido 1,1 millones de dólares por discursos en al menos tres eventos, ninguno de los cuales llegó a ofrecer.

El dinero provenía del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), financiado por el gobierno federal para ayudar a familias empobrecidas en Misisipi.

White resaltó que no había indicios de que Favre -quien recibió el dinero a través de la organización sin fines de lucro Mississippi Community Education Center (MCEC)- conociera el origen de los pagos.

"Hasta la fecha, no hemos visto ningún registro que indique que el señor Favre sabía que la TANF era el programa que servía como fuente del dinero que le pagaban", dijo White.

De su lado, Favre publicó el miércoles una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que confirma que devolverá el dinero pero asegura que desconocía que proveniera de ayudas sociales.

"Nunca he recibido dinero por obligaciones que no he cumplido", escribió Favre, quien nació y reside actualmente en Misisipi.

"He pasado toda mi carrera ayudando a los niños a través de Favre4Hope, donando casi 10 millones de dólares a niños desfavorecidos de Misisipi y Wisconsin. Esto trajo una tonelada de alegría a mi vida y nunca haría nada para quitarles nada a los niños que he luchado por ayudar", dijo el exjugador, que ganó un título de Super Bowl en la temporada 1996 con los Green Bay Packers de Wisconsin.

En el informe publicado el lunes, White dijo que su oficina detectó más de 94 millones de dólares de subvenciones federales que llegaron al departamento de servicios sociales de Misisipi -uno de los estados más empobrecidos del país- y que fueron gastados de manera aparentemente inapropiada.

El informe se publicó después de que un ex director del departamento y otras cinco personas fueran acusadas por el estado de malversar unos cuatro millones de dólares en fondos del TANF.

