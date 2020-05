La ONU confirma la presencia de mercenarios rusos en Libia

Anuncios Lee mas

Naciones Unidas (Estados Unidos) (AFP)

Un informe reciente de expertos de la ONU confirma la presencia en Libia de mercenarios rusos del grupo Wagner, considerado afín al presidente Vladimir Putin, dijeron este miércoles diplomáticos que accedieron al reporte.

Se trata de la primera vez que la ONU confirma la presencia de paramilitares rusos en ese país africano, algo que los periódicos estadounidenses The New York Times y The Washington Post habían publicado con anterioridad y que Moscú desmintió.

La investigación fue realizada por expertos que fiscalizan el embargo de armas impuesto a Libia en 2011, que desde ese año se encuentra sumido en el caos tras la caída del régimen de Muamar El Gadafi.

Estos grupos militares privados apoyan al mariscal Jalifa Haftar, quien controla el este del territorio libio, pero su colaboración no ha estado exenta de tensión con el jefe militar y sus aliados, según el documento.

El texto, enviado el 24 de abril al Consejo de Seguridad, es una actualización de un informe previo remitido en diciembre que ya mencionaba la presencia de milicias extranjeras en el conflicto, provenientes principalmente de los fronterizos Chad y Sudán. Esa versión anterior, sin embargo, no hacía referencia a mercenarios de origen ruso.

"El grupo de expertos ha identificado la presencia de militares privados de ChVK Wagner en Libia desde octubre de 2018", dice el informe, que estima un máximo de entre 800 y 1.200 efectivos.

Sobre esa cifra, la investigación advierte que no ha sido capaz de "verificar de forma independiente" la escala del despliegue de ChVK Wagner.

Los detalles del informe, que no ha sido divulgado públicamente, fueron proporcionados por diplomáticos que tuvieron acceso a su contenido y que hablaron con la AFP bajo condición de anonimato.

- Un "instrumento" del Kremlin -

El opaco Grupo Wagner, una empresa privada rusa de seguridad, ha sido acusada de desplegar mercenarios en países como Siria, Ucrania y República Centroafricana, entre otros.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a la AFP que ese grupo es "un instrumento de la política del Kremlin" en Libia.

"Wagner ha sido proveedor de soporte técnico en la reparación de vehículos militares, ha participado en operativos de combate y se ha involucrado en operativos de influencia", detalla el informe, que también menciona otras tareas militares de mayor especialización como la observación de artillería o el despliegue de equipos de francotiradores.

"Su despliegue ha funcionado como un efectivo multiplicador de fuerza" para Haftar, dice el informe.

El texto no recomienda sanciones contra los grupos de mercenarios y ni prevé acciones para impedir su participación en el conflicto.

Desde abril de 2019, Haftar ha intentado tomar por la fuerza Trípoli, sede del Gobierno de Unión Nacional (GNA) de Libia, reconocido por la ONU.

Una tregua acordada en enero de este año entre Turquía y Rusia ha sido violada en repetidas oportunidades.

Su ofensiva, que cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos y Egipto, ha sufrido un revés importante desde que a comienzos de año Turquía se implicó abiertamente en el conflicto en defensa del GNA.

© 2020 AFP