Ariana Grande y Justin Bieber lanzan canción a dúo para contribuir en lucha contra pandemia

Nueva York (AFP)

Los integrantes de la realeza del pop, Ariana Grande y Justin Bieber se unieron en un dúo para recaudar fondos para los hijos de trabajadores de la primera linea en la lucha contra la epidemia de coronavirus.

Las estrellas, de 26 años, lanzaron "Stuck With U" el viernes por la mañana, una dulce oda al confinamiento junto a seres queridos.

"¡Dos bebés crecidos finalmente se juntan!", publicó Bieber en Instagram.

"No puedo expresar completamente... cuán feliz estoy tras haber esperado tanto tiempo para hacer esto (el dueto)", señaló Grande.

La voz de Grande apareció en el remix de 2015 de "What do yo mean?" de Bieber, pero "Stuck with U", es su primer sencillo como dúo.

En un video musical "filmado desde casa", una norma en tiempos de pandemia, se muestra a Grande acucurrada en al cama con su perro y dando vueltas con un hombre misterioso hacia el fin de la canción, que según rumores es un agente inmobiliario quien sería su nuevo novio. A Bieber se lo ve abrazándose con su esposa Hailey Baldwin.

El acaramelado video también mezcla fragmentos enviados por fanáticos y celebridades, incluyendo a Kylie y Kendalla Jenner, la estrella de la NBA Stephen Curry y su esposa Ayesha y Gwyneth Paltrow bailando con su marido en bata de baño.

La canción es el primer lanzamiento a favor de organizaciones benéficas de SB Projects, la compañía de entretenimiento y medios de comunicación propiedad del mánager de Bieber y Grande, Scooter Braun.

