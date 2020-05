Un circo alemán, en la cuerda floja por el coronavirus

Shirley Traenkler maneja unos aros en el lugar donde está varado el circo Altano, un campo de Mühlheim an der Ruhr, cerca del aeropuerto de Essen, el 3 de mayo de 2020 al oeste de Alemania

Mülheim an der Ruhr (Alemania) (AFP)

En circunstancias normales, a esta hora de la jornada, Josef Traenkler estaría poniéndose su traje de payaso, afilaría sus cuchillos o cuidaría a los caballos para una representación matinal.

Pero la pandemia de covid-19 ha confinado a este artista de circo alemán a una carpa, donde en vez de hacer reír a la gente, dedica su tiempo a pintar con su hermano los vagones del circo.

Las restricciones contra el nuevo coronavirus han paralizado las actividades del circo Altano, una empresa familiar en la que trabajan 16 artistas.

"No podemos actuar", dice este hombre de 44 años. "Estamos haciendo ahora cosas que no hubiéramos tenido el tiempo de hacer antes", dice.

El circo --con sus 20 caballos, llamas, cabras y perros-- está atrapado desde principios de marzo en un campo de Mühlheim an der Ruhr, cerca del aeropuerto de Essen, en el oeste del país.

Antes de la epidemia, los lanzadores de cuchillos, los malabaristas y los acróbatas se desplazaban cada diez días.

- Alimentar a los animales -

Traenkler teme que si la situación se prolonga se acabe el dinero para alimentar a los animales. "No tenemos espectáculos y si no hay espectáculos, tenemos gastos que no se pueden cubrir", dice.

Además de los trabajos de reparación y mantenimiento, la tropa se entrena de una a tres horas diarias. Los animales también deben ser entrenados al menos una vez cada tres días, para que no se olviden de su número, dice Traenkler.

El artista no sabe cuánto tiempo podrán seguir sin planes precisos para el futuro.

"Si eres peluquero o tienes una tienda, las restricciones se levantan y puedes abrir, pero nosotros tenemos que planificar con muchas semanas de antelación", cuenta.

Y si continúa siendo obligatorio el distanciamiento físico en Alemania, Traenkler se teme lo peor.

"Solemos actuar ante un público de unas 50 personas. Si la mitad no viene porque tienen miedo a venir o no están autorizadas por riesgo de infección, será un desastre económico para nosotros. No podremos seguir", dice con un aire de tristeza en el rostro.

