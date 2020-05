Dueño de los Patriots dona un anillo de NFL para lucha contra coronavirus

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, donó uno de sus seis anillos de campeón de la liga de football americano (NFL) para una subasta de ayuda a las personas que combaten la pandemia del nuevo coronavirus.

"He estado pensando mucho en los trabajadores de primera línea, en los doctores, enfermeras, el personal de apoyo. Mi corazón está con todos ellos", dijo Kraft en un vídeo en la web de la iniciativa "All in Challenge". Entonces me pregunté "qué podría hacer yo que fuera especial".

Kraft dijo que, tras semanas reflexionando, decidió donar el anillo de diamantes que consiguieron los Patriots de Tom Brady en la Super Bowl de 2017, en la que llegaron a ir perdiendo 28-3 y protagonizaron una espectacular remontada para lograr una victoria 38-24 en la prórroga.

"Pensé en lo que está pasando ahora y quería dar algo de extremo valor (...) el anillo muestra cómo remontamos", afirmó.

"All in Challenge" está reuniendo fondos para organizaciones que brindan alimentos durante la pandemia en Estados Unidos, entre ellas World Central Kitchen y No Kid Hungry.

En la tarde del lunes, la puja más alta por el anillo de los Patriots era de 650.000 dólares.

Otro de los participantes en "All in Challenge" fue el exfutbolista inglés David Beckham, que en abril subastó la oportunidad de jugar contra él y otros jugadores del equipo estadounidense Inter Miami, del cual es copropietario.

En Estados Unidos, más de 1,3 millones de personas se han contagiado y más de 79.000 han fallecido por la pandemia de COVID-19, según el recuento de la universidad Johns Hopkins.

