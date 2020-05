EEUU va a acusar a China de piratear estudios sobre vacuna de la COVID-19 (medios)

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Washington va a acusar públicamente a China de intentar piratear investigaciones estadounidenses sobre una vacuna para el coronavirus, informaron este lunes dos periódicos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están planeando emitir una advertencia sobre los piratas informáticos chinos, en un momento en que iniciativas gubernamentales y privadas están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna, informaron los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.

Según los reportes, varios funcionarios estadounidenses acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno chino. La advertencia será emitida en los próximos días.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques.

"Estamos liderando la investigación mundial para el tratamiento y una vacuna para la COVID-19", afirmó el ministro que aseguró que es "inmoral" atacar a China con rumores y calumnias en ausencia de "pruebas".

El gobierno de Donald Trump acusa a las autoridades chinas de haber tardado en alertar al mundo de la epidemia y de haber disimulado su extensión, por lo que considera que son "responsables" de la propagación planetaria, que ha provocado a una crisis económica sin precedentes.

© 2020 AFP