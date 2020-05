Una telemaratón para Nueva York recauda 115 millones de dólares

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Una telemaratón organizada en beneficio de asociaciones caritativas neoyorquinas y conducida por varias celebridades recaudó el lunes por la noche 115 millones de dólares en promesas de donaciones.

El evento de una hora fue presentado por la actriz, escritora, guionista y productora Tina Fey, que develó la cifra al final del programa con lágrimas en los ojos, aunque no es conocida por su efusividad.

La totalidad de las donaciones será destinada a la asociación Robin Hood, que colabora con más de 250 organizaciones que luchan contra el hambre y ayudan a los más necesitados a hallar un empleo o vivienda.

Desde el inicio del confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, 831.000 neoyorquinos se registraron como desempleados, cerca del 10% de la población total y un 18% de la población económicamente activa.

Muchos neoyorquinos que se han quedado sin empleo están pasando hambre, sobre todo las poblaciones más vulnerables y con mayores tasas de mortalidad durante la pandemia: los inmigrantes hispanos, especialmente los indocumentados, y los afroestadounidenses de bajos recursos.

El monto prometido podría aumentar aún más tras el fin del programa titulado "Rise Up New York!" (¡Levántate Nueva York!), que fue difundido en varios canales nacionales y locales.

Durante la telemaratón, organizada en colaboración con el grupo de medios iHeartRadio, varios artistas e intérpretes cantaron desde sus hogares, entre ellos Mariah Carey, Bon Jovi, Sting y Billy Joel.

Mientras Billy Joel cantaba "Miami 2017 (Seen the lights go out on Broadway)", difundida por primera vez en 1976 y donde describe la destrucción apocalíptica de Nueva York, el edificio Empire State cambiaba de colores al ritmo de la música.

"Permanece fuerte Nueva York, y usa barbijo", sostuvo Billy Joel. "Así no te contagiarás ninguna mierda de nadie".

