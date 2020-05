Aplazan al 7 de septiembre la vista de extradición de Assange a Estados Unidos

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

La justicia británica aplazó hasta el 7 de septiembre la segunda fase del juicio sobre la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos contra el australiano Julian Assange, informó este miércoles WikiLeaks.

Encarcelado cerca de Londres desde su detención en la embajada de Ecuador en abril de 2019, Assange, de 48 años, debía volver a los juzgados el 18 de mayo tras una primera semana de audiencias judiciales realizadas en febrero.

Pero la juez Vanessa Baraitser accedió a la petición de más tiempo efectuada por la defensa del australiano, según la cual debido a la pandemia de coronavirus no tuvo "acceso directo" a Assange para preparar el caso.

"Julian no pudo asistir a la última audiencia ni por videoconferencia por motivos de salud, no había abogados en la sala debido al confinamiento y la mayoría de periodistas no pudo conectarse para seguir el procedimiento por un fallo en el sistema técnico del juzgado", denunció el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, en un comunicado para anunciar la reanudación del juicio el 7 de septiembre.

La justicia estadounidense quiere juzgar a Assange por espionaje debido a la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán.

El australiano está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres.

Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks de haber puesto en peligro las fuentes de sus servicios secretos. Por su parte, los abogados de Assange denuncian un procedimiento político basado en "mentiras".

Assange fue detenido en abril de 2019 tras haber pasado siete años en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se había refugiado violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido por temor a ser extraditado a Suecia y de allí a Estados Unidos.

