Scott Barrett amplía su contrato con los All Blacks hasta 2023

París (AFP)

El segunda línea internacional Scott Barrett prolongó su contrato con la Federación Neozelandesa de rugby y el club Crusaders hasta 2023, anunció este martes la federación.

Barrett (26 años, 36 partidos internacionales) es el capitán de los Crusaders, franquicia de Super Rugby de la ciudad de Christchurch.

"Es una gran noticia para New Zealand Rugby y los All Blacks. Desde su debut en la selección en 2016, Scott aportó una contribución excepcional y sabemos que lo mejor está por llegar. Es muy excitante", confió el seleccionador de los All Blacks, Ian Foster.

Vencedor del Rugby Championship en 2017 y 2018, Scott Barrett estaba presente, al lado de sus hermanos Beauden y Jordie, en el Mundial de 2019 en Japón, donde los All Blacks terminaron terceros tras una derrota contra Inglaterra (19-7).

