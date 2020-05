Johnson, debilitado tras polémica por su asesor antes de anunciar el desconfinamiento

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El primer ministro británico, Boris Johnson, que ha decidido mantener a su asesor especial Dominic Cummings, en el punto de mira por infringir el confinamiento contra el coronavirus, no logra sofocar la polémica y aparece debilitado antes de anunciar próximamente la suavización de las restricciones en el Reino Unido.

Un día después de que Johnson salió en su defensa, el poderoso y controvertido consejero se explicó extensamente este lunes ante la prensa, sin expresar remordimientos, afirmando que había actuado de manera "legal y razonable".

Ante periodistas reunidos en las jardines de Downing Street, Cummings, cerebro de la campaña del referendo de 2016 que derivó en el Brexit, explicó que no había "propuesto" ni "considerado" dimitir, a pesar de la multitud de llamamientos en este sentido, incluso en el seno de la mayoría conservadora.

El asesor explicó que había decidido ir con su mujer y su hijo de 4 años a casa de sus padres en Durham, a 400 km al noreste de Londres, cuando temía haber contraído la COVID-19, porque necesitaba ayuda con el niño. La familia se alojó en un edificio de la propiedad.

No obstante, reconoció que no había discutido ese desplazamiento con el primer ministro, que acababa de dar positivo de la COVID-19, un "error", dijo, el único que aceptó. "No creo que haya una regla para mí y una regla para la gente", afirmó.

Johnson salió en su ayuda el domingo, al afirmar que Cummings actuó "responsablemente, legalmente y con honestidad". Pero muchos diputados conservadores siguen pidiendo la salida del consejero.

"Es un caso clásico de 'haga lo que digo, no lo que hago'. Parece completamente indefendible, su posición es insostenible", opinó el ex ministro conservador Paul Maynard.

- "¡Hipócrita!" -

"Fue una prueba para el primer ministro y falló", reaccionó el jefe de la oposición laborista Keir Starmer, al denunciar "un insulto a los sacrificios hechos por los británicos".

Las críticas van más allá de lo político. Según uno de los científicos consejeros del gobierno, Stephen Reicher, Johnson "destrozó todos los consejos que le dimos sobre cómo garantizar la confianza y la adhesión" de los británicos a las consignas necesarias para luchar contra la propagación del virus.

"La pregunta ahora es: ¿aceptamos que nos mientan y que el primer ministro nos tome por tontos?", tuiteó al obispo de Leeds, Nick Baines.

En el Reino Unido, segundo país más enlutado por la pandemia con 36.793 muertos -más de 41.000 si se incluyen los casos no confirmados-, este asunto agrega un peso en la espalda de Johnson, duramente criticado por su gestión de la crisis y la adopción tardía del confinamiento.

Podría incluso tomar un giro judicial. Según The Guardian y el Daily Mirror, un jubilado que vio a Cummings el 12 de abril en Barnard Castle, a unos 50 km de Durham, presentó una denuncia por posibles infracciones de las leyes de salud.

Cummings explicó este lunes que quería ese día asegurarse de que estaba en condiciones de conducir con vistas a su próximo regreso a Londres, y que no se acercó a nadie. Sin embargo, negó rotundamente haber vuelto a Durham el 19 de abril, cinco días después de su regreso al trabajo en Londres tras su recuperación.

