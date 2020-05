La pandemia une a las estrellas africanas en un concierto virtual

Anuncios Lee mas

Abiyán (AFP)

"Después de la covid-19, África será grande, África será fuerte. Juntos somos imbatibles", afirmó Sidiki Diabaté, un virtuoso de la kora durante la velada WAN que reunió a un centenar de artistas africanos en torno a la pandemia del coronavirus.

El evento sigue los pasos del concierto global virtual "One World: Together At Home" que reunió a los Rolling Stonnes y Taylor Swift, entre otros.

Según los organizadores, el "Wan" (Worldwide Afro Network) 2.0 African TV Show reunió a los grandes artistas de la música africana en las redes sociales y en "200 cadenas africanas" con "500 millones de telespectadores potenciales" para un concierto virtual.

Salif Keita, Fally Ipupa, Angelique Kidjo, Awadi, Magic System, Ziza, Fanicko, Tiken Jah Fakoly, Femi Kuti, Zeynab o Bebi Philip participaron desde su sala de estar, estudio o jardín. A veces fueron unas palabras y otras, canciones enteras con el remate final "Together as one" (juntos como uno).

La atracción principal de la noche fue un dúo entre el senegalés Youssou N'Dour y la estrella de Cold Play Chris Martin, que interpretaron juntos a distancia el éxito A sky full of stars.

"Nunca, en un millón de años, hubiera creído que Youssou interpretaría una canción de Coldpay", tuiteó el internauta Awacham.

"Soy optimista, la cultura está al comienzo y al final de todo", afirmó Youssou N'Dour, patrocinador de la velada, que se destinó "primero a sensibilizar a la población sobre la lucha contra la pandemia, pero también a decir que, en muchos ámbitos, nada volverá a ser como antes".

Los organizadores quisieron integrar a la diáspora. El brasileño Carlinhos Brown, los guadalupenses de Kassav o los jamaicanos de los Wailers (el exgrupo de Bob Marley) con Aston Barrett también actuaron.

Jimmy Cliff grabó "un mensaje en estos tiempos inciertos": "Ha llegado el momento de que los africanos mostremos al mundo quiénes somos, los del continente, los de la diáspora, es hora de estar unidos como (si fuésemos) uno".

Intervinieron asimismo personalidades como el actor francés Omar Sy, el expresidente ghanés Jerry Rawlings y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

- Política, vacunas y problemas -

África resiste mejor de lo esperado a esta grave crisis sanitaria global. Ha registrado 115.000 casos de la covid-19 por 3.500 muertes. La pandemia ha matado a más 344.000 personas en el mundo.

En ocasiones la noche dio un giro político.

En un continente donde el promedio de edad es de 19 años, el músico burkinabés Patrick Kabré recordó las ideas panafricanas del expresidente de Burkina Faso Thomas Sankara, llamando a "la juventud a estar unida. Somos el África de hoy, el África de mañana".

El famoso actor Djimon Hounsou, de origen beninés, habló de la controversia sobre los ensayos de vacunas en África: "Son tiempos para la autopreservación. El momento de estar atentos y vigilantes frente a cualquier occidental que venga a probar sus vacunas en nosotros. El engaño puede ser poderoso, pero la verdad lo es aún más".

La supermodelo Naomi Campbell quiso trascender la pandemia: "No podemos permitirnos ser espectadores. Debemos mostrar nuestra resiliencia (...) para superar (la crisis) y volvernos más fuertes (...)".

"Hay que usar vuestra voz para pedir a nuestros líderes africanos que utilicen esta crisis como un momento para construir nuestra solidaridad y abordar los problemas profundos y estructurales que afectan a nuestras naciones y sus economías", abundó la diosa de ébano.

