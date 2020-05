Con goleada al Fortuna, el Bayern marcha con paso firme a un nuevo título

Anuncios Lee mas

Berlín (AFP)

Nada parece detener al Bayern Múnich en su camino hacia un octavo título consecutivo de la Bundesliga: este sábado, los hombres de Hansi Flick golearon 5-0 al Fortuna Düsseldorf (16º), en la 29ª fecha del campeonato alemán.

Con solo 15 puntos por jugar, el Bayern aventaja en 10 unidades al Borussia Dortmund, aunque al equipo que entrena el suizo Lucien Favre tiene un partido menos, el que jugará el domingo ante el colista Paderborn.

En un partido muy cómodo para el Bayern Múnich ante un equipo que lucha por evitar el descenso, los hombres de Hansi Flick se impusieron con doblete del polaco Robert Lewandowski (43 y 50), un autogol del danés Mathias Jörgensen (15) y tantos del francés Benjamin Pavard (29) y del canadiense Anthony Davies (53).

El club bávaro tardó un cuarto de hora en abrir el marcador, cuando el remate del lateral francés Benjamin Pavard lo desvió a la red Jörgensen (15).

El internacional galo se sacó la espina al filo de la media hora, cuando cabeceó un córner sacado al primer palo por Joshua Kimmich, enviando la pelota lejos del alcance del arquero rival.

Lewandowski apareció para sentenciar la victoria: primero culminando una gran acción ofensiva de todo el equipo (43) y poco después del descanso, con un remate a bocajarro tras pase de Serge Gnabry (50). El goleador polaco suma 29 goles.

El joven Davies, que está siendo una de las revelaciones de la temporada, culminó la goleada robando el balón en el borde del área rival para superar en el mano a mano al portero del Fortuna (53).

El meta Manuel Neuer logró así mantener imbatida su portería por 13ª ocasión esta temporada, un récord desde su llegada al club bávaro en 2011.

"Las cifras y los récords no me interesan. Lo que cuenta para el Bayern es ser campeón", declaró Flick tras el partido. "Estoy muy contento con el equipo; hemos sido muy agresivos, no hemos dado ninguna opción al rival", destacó.

- Bremen se acerca al milagro -

La fecha también fue propicia para el Werder Bremen, histórico club del fútbol alemán, que dio un gran paso hacia la permanencia al imponerse 1-0 este sábado en la cancha del Schalke (10º).

El autor del gol de la victoria del Bremen en Gelsenkirchen fue el brasileño Leonardo Bittencourt, poco después de la media hora de juego (32), con un zurdazo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

Al Werder Bremen le quedan cinco partidos para lograr lo que parecía un milagro: la permanencia.

Con 25 puntos, se encuentra a dos de la plaza de play off que ocupa el Fortuna Düsseldorf, que se queda con 27 tras caer en Múnich, y a tres del Maguncia, decimoquinto y primer salvado, que perdió este sábado en casa ante el Hoffenheim (7º).

En los otros dos partidos de este sábado, Hertha Berlín (9º) y Eintracht Fráncfort (12º) lograron derrotar a Augsburgo (14º) y Wolfsburgo (6º), respectivamente.

En lo que queda de jornada, estará en juego la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Parte con ventaja el Dortmund, segundo con 57 puntos y que el domingo visitará al colista Paderborn, pero el equipo entrenado por el suizo Lucien Favre no puede confiarse.

El Bayer Leverkusen se situó tercero con 56 puntos tras imponerse 1-0 el viernes al Friburgo (8º), pero podría perder la plaza en el podio si el RB Leipzig (4º con 55 unidades) gana el lunes el Colonia (11º) o si el Borussia Mönchengladbach (5º con 53)hace lo propio al domingo en casa ante el FC Unión Berlín (13º).

En esta 29ª jornada se confirma la tendencia detectada desde la reanudación del campeonato a mediados de mayo: el jugar a puerta cerrada perjudica a los equipos locales, que solo se han impuesto en siete partidos de los 33 disputados, es decir, un 21%, por el 45% de triunfos locales en las dos últimas temporadas.

