Activistas de los derechos civiles de EEUU disgustados con Zuckerberg

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Activistas estadounidenses de los derechos civiles calificaron el martes de "incomprensible" la justificación del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, para permitir la publicación en esa red social de comentarios de Donald Trump sobre la violencia y el voto por correo.

"Estamos decepcionados y atónitos por las incomprensibles explicaciones de Mark para que permanezcan las publicaciones de Trump", dijeron en una nota conjunta Vanita Gupta de Leadership Conference on Civil and Human Rights, Sherrilyn Ifill de la NAACP Legal Defense and Educational Fund, y Rashad Robinson de Color of Change.

Esos comentarios se conocieron tras una discusión entre Zuckerberg y activistas sobre qué hacer con los comentarios de Trump luego de que Twitter redujera su visibilidad o pusiera en duda la veracidad de su contenido.

Según los activistas Zuckerberg "no entiende" el valor del voto y "se niega a admitir que Facebook facilita los llamados de Trump a la violencia contra los manifestantes".

"Mark sienta un muy peligroso precedente para otras voces que podrían decir cosas igualmente dañinas en Facebook", añade el comunicado.

La reacción de estos activistas se sumó al enojo de empleados de Facebook que cuestionan la actitud de no contener las publicaciones del presidente.

Zuckerberg sostiene que Facebook "debería permitir tanta expresión como sea posible a menos que se generen riesgos inminentes o daños específicos".

© 2020 AFP