Muertes en el entorno presidencial de RDC atribuidas a la covid-19 podrían ser envenenamientos

Kinshasa (AFP)

Una serie de muertes en el entorno del presidente de la República Democrática del Congo (RDC), atribuidos a covid-19, alimentan rumores de envenenamientos de miembros de la élite política en Kinshasa.

Este ambiente se vio aún más enrarecido con la muerte súbita de un magistrado que instruía un juicio anticorrupción sin precedentes.

Ese proceso debería reanudarse el miércoles con un importante personaje sentado en el banco de los acusados: Vital Kamerhe, director del gabinete y aliado del presidente Félix Tshisekedi.

A finales de marzo, la primera infectada fue la ministra de Economía, Acacia Bandubola, quien perdió a una hermana y un hermano, colaborador suyo.

A partir de entonces, se ha informado sobre varios decesos entre allegados al jefe de Estado: Jacques Ilunga, uno de los principales negociadores para el acuerdo de coalición con el expresidente, Joseph Kabila, el tío del presidente, monseñor Gérard Mulumba, responsable de la "Casa Civil" (asuntos privados) o Charles Kilosho, director adjunto de Comunicación del ejecutivo.

"Si no me equivoco, en esta semana enterramos a dos o tres personas", declaró el viernes de noche Tharcisse Kasongo Mwema Yamba Y'amba, portavoz presidencial.

"Todos los servicios presidenciales se encuentran en estado de alerta", reconoció el vocero a la cadena oficial de televisión RTNC, interrogado sobre rumores de envenenamiento en torno a estos decesos.

"Científicamente, aún no contamos con evidencias para afirmar que haya alguna otra cosa que no sea covid-19", respondió.

"No sabría decirle si se trata de covid o veneno", se aventuró a decir el domingo a la radio privada Top Congo FM, ante la misma pregunta.

"No sé si se han realizado las autopsias, no he escuchado nada al respecto", añadió.

En este clima enrarecido, la opinión pública espera el resultado de la autopsia del juez Raphaël Yanyi, quien falleció la semana pasada.

- El partido de Kamerhe se desmarca -

Dos días antes de morir el magistrado, cincuentón, presidió con eficacia el juicio contra Kamerhe y otros dos acusados, juzgados por malversación de unos 50 millones de dólares.

Pero, Yanyi falleció menos de 48 horas después por un ataque cardíaco, indicó la policía.

La Fiscalía anunció una investigación y solicitó una autopsia para determinar las causas de la muerte. Ésta se realizó el viernes, según medios de comunicación congoleños.

"No se conocen aún los resultados", declaró este martes a AFP Lambert Ombalakonde, portavoz de la familia del juez.

"Todavía hay que esperar unos días más", explicó a AFP un miembro de la Fiscalía.

Entretanto, la familia calificó de "especulaciones" las informaciones que circulan en medios y redes sociales.

El domingo la radio Okapi, de la ONU, adelantó que "el juez Raphaël Yanyi no había fallecido de muerte natural. Habría sido utilizado un veneno para asesinarlo". Este medio, generalmente considerado fiable, afirma apoyarse en el informe de la autopsia y fuentes judiciales.

El partido de Vital Kamerhe, Unión por la Nación Congoleña (UNC), lamentó los "ataques destilados en las redes sociales que intentan atribuirle" estas muertes en serie ocurridas en la presidencia.

La UNC solicita aclarar "las muertes preocupantes en la presidencia de la República y la súbita del juez", pidiendo en este caso "la intervención de un médico forense, independiente e internacional".

Más que un jefe de gabinete, Vital Kamerhe, de 61 años, fue el aliado clave del presidente para alcanzar el poder.

Expresidente de la Asamblea nacional, Kamerhe desistió presentarse a la elección de noviembre de 2018 para permitir a Tshisekedi ser el candidato. Ambos llegaron a un acuerdo según el cual Kamerhe será candidato en las elecciones de 2023.

