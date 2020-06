Alejandro Valverde y Enric Mas irán al Tour, Marc Soler al Giro, anuncia el Movistar

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Los ciclistas Alejandro Valverde y Enric Mas competirán en el Tour de Francia y la Vuelta, mientras que Marc Soler será el líder único del Movistar en el Giro de Italia, anunció el director del equipo español, Eusebio Unzué.

El equipo en "Tour y Vuelta estará liderado en un principio por Alejandro y Enric, y hemos tomado la decisión con Marc Soler de llevarlo al Giro de Italia", dijo Unzué este miércoles en una rueda de prensa telemática.

"Creemos que Marc está preparado, era una buena oportunidad y en estos años se ha hecho merecedor de ser líder único en una gran vuelta, arropado por un buen equipo", añadió el director del Movistar.

"Eusebio me propuso la idea, me gustó. Estuve mirando el recorrido, me hace ilusión y tengo muchas ganas", aseguró Marc Soler, que en un inicio había pensado hacer Tour y Vuelta.

"Aspiraciones siempre hay, es la primera vez como líder único y voy con ganas de hacerlo lo mejor posible", aseguró Soler.

La pandemia de coronavirus ha obligado a comprimir la temporada ciclista con el aplazamiento del Tour y la recomposición del calendario alrededor de la ronda francesa.

El Tour se celebrará del 29 de agosto al 20 de septiembre, mientras que el Giro se disputará del 3 al 25 de octubre y la Vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre.

"Me gusta mucho la idea y estando ahí con un gran equipo y con Enric, podemos hacer un gran Tour, va a ser una temporada muy especial y a ver si podemos aprovechar nuestra oportunidad", afirmó Valverde.

El 'Bala' se mostró también contento por el hecho de correr la Vuelta, aunque "lo que más me puede preocupar un poco es que es más por la zona norte. Va a ser ya por noviembre y da un poco de miedo, pero si llueve y hace frío, es para todos y habrá que llevarlo lo mejor posible".

- Mundial por Juegos Olímpicos -

La idea del Movistar es debutar con los tres líderes "en la Vuelta a Burgos (28 de julio-1 de agosto)", adelantó Unzué, que prevé una concentración del equipo en julio.

"Los tres continuarían con la Dauphiné (12-16 de agosto) y estas dos carreras serían las que harían antes del Tour de Francia, Enric y Alejandro, y Marc haría las mismas y luego la Tirreno Adriático (7 al 14 de septiembre) para llegar al Giro de Italia como su gran objetivo", concluyó.

Alejandro Valverde apuntaba principalmente esta temporada al Tour y a los Juegos Olímpicos, pero el aplazamiento de estos últimos al próximo año le va a permitir concentrarse en el Mundial, que ya había ganado en 2018.

"En principio, quiero hacer Tour, Mundial y luego centrarme en la Vuelta", dijo Valverde, admitiendo que "este año será más complicado hacer más clásicas".

"Mi objetivo este año era hacer el Tour, pero siempre pensando en las Olimpiadas, ahora hay Olimpiadas, y se nos pone bien el Mundial porque a una semana del Tour, con el Tour ya estás preparando el Mundial", explicó el ciclista español, que tiene contrato con el Movistar hasta 2021, pero no descarta ir más allá.

"De momento, vamos a terminar este año y el que viene. Tengo contrato hasta el próximo año y lo de después ya se irá valorando", afirmó Valverde.

Unzué animó a su corredor, tras un parón de prácticamente cinco meses por la pandemia, a que piense "incluso en un año más allá de 2021".

© 2020 AFP