En Sudáfrica, la pandemia revive el espinoso asunto de la vivienda

Johannesburgo (AFP)

En la carpa donde vivía, Isaac Mbatha se había acostumbrado al calor sofocante del verano, a las corrientes de aire heladas del invierno, a la falta de agua corriente y electricidad e incluso a la promiscuidad. Pero nunca a la lluvia.

"Cuando llueve, es imposible dormir", explica este sudafricano de 38 años, refiriéndoese al ruido del agua sobre la tela y, sobre todo, al miedo a la innudación. "La vida es dura cuando no tienes un techo encima de tu cabeza", dice.

Isaac Mbatha vivía, con su esposa y tres hijos, desde hacía tres años en un campo de telas caqui plantadas en lo alto de una colina de Wilgespruit, en los alejados suburbios de Johannesburgo.

Con motivo de la pandemia del coronavirus, la suya y las 70 familias de este tugurio acaban de ser realojadas gratuitamente en casas de madera, justo al lado.

"No más lluvia en el interior, ni más frío por la mañana. Nuestra vida será mejor ahí dentro, estoy seguro", sonríe Isaac Mbatha.

El asentamiento de Wilgespruit es uno de los 2.700 tugurios ilegales censados en Sudáfrica. Más conocido como "lote 323", este creció en 2017 tras la expulsión de varios centenares de personas de una propiedad cercana donde habían vivido ilegalmente más de diez años.

Tirados en la calle, se instalaron en la colina de Wilgespruit, propriedad de la administración provincial, donde la mayoría sobrevive del reciclaje informal de basura.

- "Demasiado peligroso" -

Un cuarto de siglo después del fin oficial del régimen racista del apartheid, estos focos de extrema pobreza, hogar de más de un millón de familias, ilustran la cuestión lancinante de la propiedad de la tierra, de las que todavía muchos negros están excluidos.

Habitualmente, estas "implantaciones irregulares" - su nombre oficial- interesan el tiempo de una campaña electoral a los presidentes que han sucedido a Nelson Mandela (1994-1999). Después caen rápidamente en el olvido, pero la pandemia de covid-19 las ha sacado brutalmente del ostracismo.

Desde el inicio del confinamiento a finales de marzo, el Estado se comprometió a llevar agua y a vaciar las más insalubres, consciente de que eran un caldo de cultivo para la covid-19.

"El gobierno nos ha dado gel hidroalcohólico e instalado baños", dice una madre de familia del "lote 323", Rebecca Jane, de 34 años. "Pero no tenemos agua y vivimos varias familias en una carpa (...) No podemos seguir aquí, es muy peligroso".

La ministra encargada, Lindiwe Sisulu, elaboró una lista de lugares que deben ser desplazados a toda prisa, o a "desdensificar" como dicen sus tecnócratas. Al menos una buena decena en el propio Johannesburgo y en la capital Pretoria.

Unas semanas más tarde, los ocupantes del "lote 323" han sido los primeros en mudarse.

Al inaugurar el flamante pueblo surgido de la nada, Sisulu se congratuló de haber "devuelto la dignidad" a los habitantes. Y mandó a paseo a los sorprendidos de que hubieran hecho falta tantos años y una pandemia para realojar a los moradores del "lote 323".

"No sabíamos nada de sus terribles condiciones de vida", aseguró la ministra a la AFP. "Lo que cuenta, es que cuando lo supimos, en menos de un mes solucionamos el problema (...) Vamos a seguir por esta vía ya que somos un gobierno atento".

- "Golpe político" -

Como cabía esperar, la suerte de los residentes de Wilgespruit ha tomado un cariz político.

Miembro del Congreso Nacional Africano (ANC) en el poder, el alcalde de Johannesburgo Geoff Makhubo, en el cargo desde diciembre, no se ha privado de acusar al Partido de la Alianza Democrática (DA) que gobernó durante tres años la mayor ciudad del país.

"Esta gente ha estado viviendo en carpas y olvidados por lo que yo llamo dirigentes insensibles", acusó.

La concejal del sector no da crédito. "Estas implantaciones no surgieron en los últimos tres años, esta gente (del lote 323) vive en tugurios desde hace veinte años antes de haber sido expulsados", se indigna Leah Knott, de la DA, "todo esto no es más que un golpe político".

Y lo que es más grave, acusa, es que la operación de realojamiento viola una decisión de la justicia y pone en tela de juicio el acuerdo con el vecindario, a menudo blanco.

"Lo que ocurre es totalmente ilegal", asegura Knott, "la gente está muy enojada".

"Los blancos que viven alrededor no quieren que nos quedemos aquí", confirma Sekokotle Sekokotle, uno de los portavoces de los ocupantes. Pero da igual. "Agradecemos a esta pandemia", sonríe, porque "sin ella, estaríamos todavía en nuestras carpas".

Pese a esta mudanza inesperada, no se vislumbra el fin del combate de su comunidad.

Como recuerda el joven, su realojamiento es provisional. "No pararemos hasta que todos los residentes vivan en verdaderas casas de ladrillo y cemento".

- "Combate por la tierra" -

Con su experiencia en la ONG Abogados por los Derechos Humanos, Thandie Chauke teme que no lo van a ver pronto.

"Los esfuerzos anteriores de desdensificación se han saldado casi siempre por fracasos", dice esta jurista, "lo que el gobierno había presentado como realojamientos temporales se convirtieron en realojamientos permanentes".

"El principio de la desdensificación es una bueno, pero es muy muy polémico ya que recuerda a los desplazamientos forzados bajo el apartheid", prosigue Chauke.

Y sobre todo, recuerda, "no es la buena respuesta a la pandemia". "El principal desafío de los más pobres es comer (...) estos proyectos de desdensificación cuestan caros y absorben el dinero que sería necesario para alimentarlos".

Ahora que ha empezado la primera ola de frío del invierno en Johannesburgo, Isaac Mbatha se alegra de su nuevo hogar.

"Estamos mejor aquí", dice a la entrada de su casa. "Al menos estaremos calientes (...) agradecemos al gobierno".

Ahora sueña con un terreno de fútbol, de una estructura para albergar a los recicladores informales y de un "huerto para alimentarse".

Pero su futuro es incierto. "No sabemos cuánto tiempo podremos quedarnos (...) seguimos sin nuestro propio terreno", lamenta el padre de familia. "Nos cambiaría la vida tener nuestra tierra, podría construir una casa y mis hijos sabrían al fin de dónde vienen", agrega fatalista.

