Estrella NFL Drew Brees se opone a protestas contra racismo durante himno de EEUU

Los Angeles (AFP)

El mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees, dijo este miércoles que no apoyaría que jugadores volvieran a protestar hincando una rodilla durante el himno de Estados Unidos porque sería "faltar el respeto a la bandera", unas declaraciones criticadas por figuras como LeBron James.

A medida que las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial se extienden por todo Estados Unidos, muchos deportistas han recordado el caso de Colin Kaepernick, el mariscal de campo que en 2016 protestó contra estos males arrodillándose durante el himno previo a los partidos.

Kaepernick, que tres años antes lideró a los San Francisco 49ers hasta la Super Bowl, no ha vuelto a ser contratado por ningún equipo desde entonces.

El propio presidente Donald Trump insultó a Kaepernick y a otros jugadores que adoptaron el mismo gesto y pidió que fueran despedidos.

Aunque ese tipo de protestas ha disminuido en la NFL, el mundo del deporte se ha volcado en las últimas semanas en el apoyo a las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis, y se ha especulado que las protestas al estilo Kaepernick podrían volver a las canchas de la NFL.

En una entrevista este miércoles con Yahoo Sports, Brees avanzó que seguiría oponiéndose firmemente a este tipo de acciones.

"Nunca estaré de acuerdo con alguien que no respete la bandera de Estados Unidos", dijo Brees, una de las grandes estrellas de la NFL.

"Cuando miro la bandera, veo a mis dos abuelos, que lucharon por este país durante la Segunda Guerra Mundial, uno en el Ejército y otro en el cuerpo de marines", señaló.

"¿Está todo bien con nuestro país en este momento? No, no lo está. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Pero creo que lo que haces al pararte allí y mostrar respeto a la bandera con tu mano sobre tu corazón muestra unidad", señaló.

Estos comentarios generaron una ola de críticas en redes sociales. Muchos reproches, como el de la superestrella de Los Angeles Lakers de la NBA Lebron James, le acusaron de no entender la naturaleza de la protesta de Kaepernick.

"¡¡WOW!! ¿Sigue siendo sorprendente en este punto. ¡Claro que no! ¿Literalmente todavía no entiendes todavía por qué Kap hincó una rodilla?", contestó James a Brees. "No tiene nada que ver con la falta de respeto a nuestros soldados (hombres y mujeres) que mantienen nuestra tierra libre".

Brees, de 41 años, es considerado un héroe deportivo de Nueva Orleans desde que lideró en 2010 a los Saints a su única victoria en un Super Bowl, en un momento en que la ciudad todavía se resentía de la catástrofe provocada por el huracán Katrina en 2005.

