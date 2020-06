MotoGP espera presentar un calendario la próxima semana

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Un calendario del Mundial de MotoGP podría ser anunciado la semana próxima con el objetivo de reanudar las carreras en julio, declaró este miércoles Carmelo Ezpeleta, presidente de Dorna, promotor del campeonato.

"Esperamos presentar nuestro calendario la semana próxima", indicó Ezpeleta en un vídeo publicado en el sitio oficial de MotoGP.

"Si todo va bien, comenzaremos el 19 de julio en Jerez y las últimas carreras tendrán lugar en noviembre, con doce o trece pruebas", añadió.

Dorna pidió al gobierno español la autorización para organizar dos carreras a puerta cerrada el 19 y el 26 de julio en el circuito de Jerez (Andalucía) pero todavía no ha obtenido luz verde.

El campeonato de MotoGP habría tenido en principio que comenzar el 8 de marzo en Catar, pero solo las pruebas de Moto2 y Moto3 pudieron ser organizadas antes de las medidas de confinamiento impuestas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Varias carreras fueron aplazadas y siete fueron anuladas.

"Para las carreras no europeas que no han sido anuladas, es decir Tailandia, Malasia, Estados Unidos y Argentina, tenemos de plazo hasta finales de julio para decidir si seguimos o no", precisó el presidente de Dorna.

"Tras las dos primeras carreras, veremos si el calendario está compuesto de 12, 13 o más pruebas, con un máximo de 16", detalló Ezpeleta, precisando que un protocolo sanitario estricto fue decidido con la perspectiva de la reanudación del campeonato.

