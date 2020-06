Trump dice que acudió al búnker de la Casa Blanca pero solo para "una inspección"

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles los informes de medios de comunicación que aseguran que fue llevado por su seguridad al búnker de la Casa Blanca, mientras protestas tomaban las calles, asegurando que acudió al lugar solo para una inspección.

"Fue un informe falso", dijo Trump a la radio Fox News, antes de explicar que sí entró al área segura, pero solo por un "breve periodo de tiempo.

Según The New York Times, citando a una fuente no identificada descrita como portadora de información confiable, los guardaespaldas del Servicio Secreto llevaron a Trump al búnker el viernes por la noche.

Afuera, en Lafayette Square, una multitud de personas que protestaba contra la brutalidad policial se enfrentaba a los oficiales y provocaba incendios.

Según Fox News, Trump fue llevado al búnker el domingo.

El mandatario dijo que había bajado durante el día, no a la noche, como se informó, y que lo hizo en parte para llevar a cabo una "inspección".

"Vas allí, algún día puedes necesitarlo. Vas allí, bajé, lo miré. Fue durante el día, no fue un problema", dijo.

"Leí sobre eso, como si fuera una gran cosa. Nunca hubo un problema, nunca tuvimos un problema, nadie estuvo cerca de darnos un problema. El Servicio Secreto hace un trabajo increíble para mantener el control de la Casa Blanca", agregó.

Los informes de que Trump se refugió provocaron una ola de burlas en línea, que habrían contribuido a su decisión del lunes de hacer una controvertida caminata a través del parque Lafayette para visitar la iglesia de St.John's, parcialmente dañada.

La policía dispersó violentamente a las multitudes pacíficas de manifestantes para despejar el camino a Trump. Para coronar su demostración de fuerza, el mandatario se paró afuera de la iglesia para tomarse fotos de él sosteniendo una biblia.

