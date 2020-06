Bryan Habana es cauto sobre la presencia de Sudáfrica en el Seis Naciones

Anuncios Lee mas

El exrugbier sudafricano Bryan Habana, campeón mundial en 2007, se mostró cauto sobre el posible pase de su selección nacional al Torneo de las Seis Naciones europeo, una posibilidad ante la que espera tener más información antes de pronunciarse.

"Habrá que ver", señaló al respecto Habana, que fue wing del Toulon francés (2013-2018), en una entrevista con la AFP.

Habana se mostró eso sí "muy favorable" a un calendario global en el rugby, que haga coincidir las grandes competiciones de rugby en ambos hemisferios.

Pregunta: ¿Qué opina del calendario global que se está estudiando?

Respuesta: "Soy muy favorable. Es el mayor reto en este momento, el de cómo armonizar los calendarios. No se puede pedir a la gente del (hemisferio) Norte que abandone sus vacaciones de verano para ver rugby. Igual ocurre con el Sur. Soy favorable a una temporada global, ¿pero dónde y cuándo? Para alinear los calendarios cada uno tendrá que hacer sacrificios en un momento dado. Todo eso tiene que tenerse en cuenta si intentas poner en funcionamiento un calendario global".

P: ¿Qué piensa de los rumores sobre la participación de Sudáfrica en el Torneo de las Seis Naciones?

R: "En mi opinión, habrá que ver cómo se haría. Si alguien pudiera explicarme cómo privarse de la Sanzaar (agrupación de las Federaciones de Rugby de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Australia) y sus competiciones, y también cómo se integraría en las competiciones del Norte... ¿Se sumarán (los clubes) a la Copa de Europa (Champions Cup)? ¿Al Pro 14 (torneo de franquicias de varios países) o a la Premiership inglesa? ¿Cómo integrarse en el Torneo de las Seis Naciones? ¿Habrá entonces ascensos y descensos? ¿Por qué no invitar también a Japón? Hay ventajas e inconvenientes. Si nos vamos al Norte es más fácil viajar, no hay 'jet lag', no hay diferencia horaria... ¿pero cómo nos integramos? He jugado en el hemisferio Norte, nuestros inviernos sudafricanos no son tan fríos. Como ya he dicho, hay ventajas e inconvenientes, se puede viajar de noche y estar potencialmente en casa mucho más tiempo... Espero todavía que me digan cómo transcurriría, aunque sea en teoría. A partir de ahí podría realmente decantarme. A la espera de eso, hay demasiadas incertidumbres".

P: El próximo año, los Leones Británicos acudirán a Sudáfrica...

R: "Va a ser algo enorme. Doce años después y tendremos la fortuna de ser también los campeones del mundo, como en 1997 y en 2009. Añade todavía más alicientes que Warren Gatland va a querer convertirse en el primer técnico de los Leones en no perder la serie en el hemisferio Sur. Sé que los jugadores del Norte están impacientes y va a ser interesante ver si jugadores como Cheslin Kolbe van a decidir ir a (los Juegos Olímpicos de) Tokio o jugar con los Springboks".

P: ¿Qué recuerda de la edición de 2009, en la que participó?

R: "La gira de los Leones es algo único, algo espectacular... Hay jugadores que han disputado más de cien partidos con su selección, pero que nunca han tenido la oportunidad de jugar contra los Leones. Los duelos, la potencia, salir del Loftus Versfeld (el estadio de Pretoria) y ver esa marea roja... Nunca he vivido nada que se le acerque. Y luego, fuera del terreno de juego, hay amistad, camaradería, lazos que se conforman. Sí, los partidos son enormes, pero los lazos que se crean... En 2009, los Leones habían hecho un trabajo increíble en los townships de Sudáfrica llevando camisetas y también construyendo terrenos de juego u ofreciendo formaciones. Es una experiencia increíble, que no tiene equivalente en el rugby. Los valores únicos y los lazos de amistad que se crean son realmente especiales. Y es algo que solo pasa en tu país una vez cada doce años. Warren Gatland va a servirse de todo para sus jugadores, querrán ganar y corregir los recuerdos de 2009. Querrán colgar la cabeza de los campeones del mundo en su pared. Va a ser algo genial".

