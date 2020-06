La pandemia y las protestas son un llamado de atención, dice Angelique Kidjo

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Angelique Kidjo, la vocalista beninesa elogiada en todo el mundo por su activismo y sonido global armonizado, dice que la COVID-19 expone las fallas del capitalismo, y que las protestas contra el racismo subrayan que "el silencio es complacencia".

La ganadora del Grammy cumple 60 años el 14 de julio, dos semanas antes de que Benín celebre seis décadas de independencia de Francia, pero la pandemia obligó a cancelar su espectáculo en el neoyorquino Carnegie Hall, creado para celebrar ambos hitos.

Mientras se propagaba el coronavirus, la embajadora de buena voluntad de UNICEF realizó una nueva versión del clásico "Pata Pata", de su mentora y leyenda antiapartheid Miriam Makeba.

Los que siguen son extractos de una entrevista de Zoom con Kidjo, quien habló con la AFP desde su casa en París, donde está en cuarentena con su esposo y trabajando en su nuevo álbum, de contenido secreto.

La avaricia ha fragilizado nuestro sistema, nuestro ecosistema, nuestra humanidad, nuestra libertad, todo. Hoy es una llamada de atención para todos nosotros, es un botón de reinicio que no debemos dejar de lado, viviendo en una sociedad donde hay tanta injusticia y desigualdad de la riqueza.

La gente trabaja y no gana nada ... el capitalismo no está funcionando para todos.

Tenemos que tener el coraje de repensar el capitalismo. Poner a los seres humanos en el centro.

Ciertas cosas no dan lugar a la especulación: salud, educación, todos los servicios para el bienestar de los seres humanos.

Una buena lección de este COVID-19: tenemos que atenuar un poco la arrogancia. Necesitamos darnos cuenta de que no somos tan invencibles.

¿Cómo has vivido las protestas contra el racismo en Estados Unidos y el extranjero?

Lo que está pasando en Estados Unidos ha sucedido siempre. Ahora, tal vez es ya la última gota que rebosó el vaso.

¿Leíste sus derechos antes de poner tus rodillas en su cuello? ¿Y meter la cabeza en la cuneta? El odio hacia los negros se concentra en estos momentos.

Los negros pueden ser asesinados en cualquier momento... lo que es insoportable para mí en el siglo XXI.

(El racismo en) América ...es como un gusano comiendo una manzana, es comida desde adentro. Necesitamos arreglarlo. No podemos decir que creemos en la Declaración dela Independencia cuando el primer artículo dice que nacimos iguales en derechos.

A menos que haya una excepción de que las personas negras no son seres humanos. Pero si somos seres humanos, nuestras vidas deben ser respetadas. La ley debería funcionar pata nosotros, el sistema debería funcionar para notorios.

No deberíamos ser discriminados, el COVID-19 nos está quitando la vida y luego la policía está agravando el dolor.

Necesitamos unirnos como una sola persona en Estados Unidos, el mundo está mirando. No somos el mejor país del mundo si no lo arreglamos. Y no podemos permitir que ningún líder nos diga que no tenemos derecho a estar en la calle.

El silencio es complacencia. Eso mata.

¿Eres optimista para el cambio?

Siempre tengo esperanza, pase lo que pase, porque si no hay esperanza ¿de qué sirve despertar cada mañana y planificar algo?

Puedes estar en la calle, tienes que pedir tus derechos, sin violencia.

Entiendo la ira. Entiendo todo y más, porque soy discriminada todo el tiempo, pero no reacciono violentamente. Porque si reaccionas violentamente, no tienes ninguna conversación, no haces nada, porque le das más poder a la persona que abusa de ti.

Hasta las próximas elecciones, manténganse en la calle todos los días... En números, solo únanse y digan: "queremos justicia. Queremos que nuestro departamento de policía rinda cuentas".

¿Cómo puede la música manifestar ese espíritu?

La música libera a las personas. Cuando llega la dictadura, lo primero que eliminan es la música, porque eso apaga a la gente.

Una sociedad sin cultura no es una sociedad que sobrevive, es imposible porque no somos solo lógica, somos espiritualidad, somos arte, es parte de nuestro ADN.

Y sin música negra, no hay música moderna.

La música moderna que nos encanta escuchar proviene de un lugar doloroso, proviene de la esclavitud.

Esa es una cosa que molesta a las personas porque plantea la pregunta: ¿por qué odiamos a las personas negras si bailamos con su música?

¿Sabes la respuesta?

Es la complejidad de los seres humanos. Es nuestra propia hipocresía, nuestra propia esquizofrenia.

Hablar es fácil: la acción exige compromiso.

© 2020 AFP