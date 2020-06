Kevin Mayer gana a distancia a otras figuras del decatlón

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El plusmarquista mundial de decatlón, el francés Kevin Mayer, se impuso a otras figuras de su disciplina en una competición de tres pruebas, una especie de "triatlón virtual", disputado a distancia, cada uno desde países diferentes.

Mayer venció así al campeón mundial de decatlón, el alemán Niklas Kaul, y al subcampeón mundial de esa prueba, el estonio Maicel Uibo.

El duelo seguía el ejemplo del que protagonizaron las estrellas del salto con garrocha masculino y femenino en mayo, citando ahora a los tres hombres considerados los mejores del decatlón para un "Ultimate Garden Clash", un formato de competición a distancia impulsado por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) durante el parón de competición por la pandemia del nuevo coronavirus.

Kevin Mayer participó desde Montpellier (Francia), Niklas Kaul desde Maguncia (Alemania) y Maicel Uibo desde Clermont (Florida, Estados Unidos).

La prueba fue retransmitida en directo en las redes sociales y comenzó con el salto con pértiga, con diez minutos y una barra situada a cuatro metros, para ver quién la superaba en más ocasiones durante ese tiempo.

Después se pasó al lanzamiento de bala, para ver quién superaba los doce metros en más ocasiones también durante diez minutos, y este improvisado 'triatlón virtual' se cerró con una carrera, para ver quién recorría más veces a ida y vuelta una distancia de veinte metros durante cinco minutos.

Mayer dominó en el salto con garrocha (17 intentos exitosos) y en el lanzamiento de bala, con 28. Fue luego derrotado por poco en la carrera (27 ida-vuelta para Klaus, 26 para Mayer).

El francés se impuso con un total de 71 puntos.

"Estuve estresado todo el día, como antes de un gran campeonato. Sobre todo porque no había hecho esto nunca, era algo totalmente desconocido. Soy el plusmarquista del mundo y hay que defender eso. Tenía todo que perder y nada que ganar, así que me presioné mucho, no sabía si sería fuerte en esto", declaró Mayer a la AFP después de su participación.

