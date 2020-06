Rubi considera "muy importante" el derbi contra el Sevilla

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', consideró "muy importante" el derbi contra el Sevilla, que el jueves marcará el retorno de LaLiga tras el parón del fútbol causado por la pandemia de coronavirus.

"Cada uno en su posición de la tabla se juega mucho. Estamos lejos de los puestos de Europa en cuanto a puntuación y para nosotros es muy importante", dijo Rubi en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Betis está situado en la 12ª posición de la clasificación liguera, más cerca de los puestos de descenso que de la zona europea.

"Si ganamos el derbi, nos va a dar un subidón de moral", aseguró el técnico del Betis, quien no considera una excusa para competir el escaso tiempo de entrenamiento desde principios de mayo.

"Nosotros no vamos a poner ningún tipo de excusa de que la situación es atípica, de que hay o no público, de que hemos entrenado poco... No hay que ponerse perdedor, pero es una situación excepcional, hemos tenido diez días con entrenamientos colectivos", afirmó.

Ante la prohibición de tener público en los estadios, Rubi animó a los aficionados a disfrutar del partido por otros medios y desde la responsabilidad.

"Va a ser la única vez en la vida que va a pasar esto. Hay que vivirlo al 100%, pero respetando las normas. Nosotros lo vamos a vivir así y ellos también lo deben hacer", dijo el técnico bético.

"Las aficiones de Sevilla y Betis son muy pasionales y suman a sus equipos", reconoció Rubi, antes de insistir en que "yo preferiría a la afición, pero nos toca esta situación y la afrontaremos".

© 2020 AFP