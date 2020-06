El principal candidato opositor en las presidenciales de República Dominicana contrajo COVID-19

Anuncios Lee mas

Santo Domingo (AFP)

Luis Abinader, candidato a la presidencia de República Dominicana por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó este miércoles que se ha contagiado de COVID-19.

"Me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19", dijo en un video publicado en su cuenta en Twitter.

Según las encuestas más recientes, Abinader es el favorito para ganar las presidenciales del próximo 5 de julio, en las que están llamados a votar más de 7,5 millones de electores.

El político, de 52 años, informó que está tomando "las medidas recomendadas por los médicos", quienes le han asegurado que tendrá "una recuperación rápida", ya que no es un paciente de alto riesgo.

República Dominicana, con unos 10 millones de habitantes, registraba unos 20.808 casos de COVID-19 confirmados y 550 muertes.

La firma Mercado y Cuantificaciones publicó un sondeo la semana pasada que otorgó a Abinader un 51,2% de la intención de voto, frente al candidato oficialista por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, que concentró un 33%.

