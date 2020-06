Investigan la muerte de otro hombre negro en custodia policial en EEUU

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El gobernador del estado de Washington (oeste de EEUU) anunció este miércoles una investigación relacionada con la muerte por asfixia de un hombre negro en custodia de la policía, similar a la de George Floyd que desató multitudinarias protestas en todo el país.

"Tiene que haber una nueva investigación y decisiones acusatorias que sean independientes al condado de Pierce", que abarca Tacoma, donde ocurrió el incidente el 3 de marzo, dijo el gobernador Jay Inslee en un comunicado.

La decisión se produce tras la obtención de un video de una cámara de seguridad casera, tomado al otro lado de la calle, que mostraba a Manuel Ellis, de 33 años, llorando mientras era esposado por la policía.

Un transeúnte también grabó parte del arresto en vídeo.

"Lo que queda claro de ese vídeo no es solo que Manny Ellis dijo: 'No puedo respirar'", indicó el abogado de la familia, James Bible, en una conferencia de prensa el martes.

"Lo que vimos es que dijo: 'No puedo respirar, señor. No puedo respirar, señor. No puedo respirar, señor'... Una clara señal de que no es solo una lucha por respirar sino un intento de ser respetuoso en los últimos momentos de la vida. Una señal de que no era la persona agresiva que las fuerzas del orden decían que era".

El alcalde de Tacoma, 56 km al sur de Seattle, pidió que los oficiales involucrados en el arresto fueran despedidos e imputados.

Ellis murió de un paro respiratorio debido por hipoxia y a la restricción física, indicó la oficina del médico forense, que añadió que la presencia de metanfetaminas en su sistema y una enfermedad cardíaca podrían también haber sido factores contribuyentes.

La decisión de Inslee de iniciar una nueva investigación de este caso coincide con las recientes protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial y el racismo desencadenadas por la muerte de Floyd, cuando también estaba bajo custodia policial en Minnesota el 25 de mayo.

Los cuatro agentes que participaron en la retención de Ellis --que fueron puestos en licencia administrativa-- dijeron que lo detuvieron después de que supuestamente trató de "abrir las puertas de vehículos ocupados".

Señalaron que murió tras un altercado físico que los obligó a inmovilizarlo.

