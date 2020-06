Un jugador de la NBA revela que sufrió abusos sexuales de niño

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Lonnie Walker IV, un joven escolta de los San Antonio Spurs de la NBA, reveló el jueves que sufrió abusos sexuales cuando era un estudiante de primaria y relacionó esa experiencia con el peinado que le ha hecho popular en la liga.

"Fui acosado sexualmente, violado, abusado, incluso me acostumbré a ello porque a esa edad no se sabe qué es qué", relató el jugador en Instagram. "Yo era un chico crédulo y curioso que no sabía lo que era el mundo real".

Walker IV, de 21 años, subió un vídeo que muestra como le cortan su característico peinado, explicando que se comenzó a dejar crecer el pelo después de sufrir los abusos y que le ha ayudado a sobrellevar los recuerdos.

"La verdadera razón de por qué empecé a hacer esto a principios de quinto grado, (es que) fue una estrategia de camuflaje para mí", explicó. "Tenía la idea de que mi pelo era algo que podía controlar. Mi cabello era lo que podía hacer y crear y ser mío. Y me dio confianza".

Pero recientemente, prosiguió el escolta, "no estaba en mi mejor momento (...) y comencé a mirarme de verdad en el espejo y a ver quién era realmente".

El drástico cambio de imagen, explicó, le ha servido para "encontrar paz y felicidad interna".

"Cortarme el pelo fue más que un corte. Mi pelo era una máscara de mí escondiendo las inseguridades para las que sentía que el mundo no estaba preparado", escribió Walker IV.

"Perdoné a todos, incluso a los que no lo merecen. ¿Por qué? Porque es un peso muerto. El tiempo no espera a nadie, así que, ¿por qué debería perder mi tiempo en ello?", se cuestionó.

El agente del jugador, George Langberg, dijo que su representado hizo pública su historia para ayudar a otras personas que hayan sufrido una experiencia similar.

"Ser capaz de compartirlo muestra su tremenda fuerza y coraje, y a la vez le quita un gran peso de encima", dijo Langberg en un breve mensaje.

El jugador "tiene la esperanza de que así ayudará a cualquiera que haya sido abusado sexualmente en el pasado o a alguien que quizás esté viviendo algo similar ahora, para que sepan que no están solos", agregó.

Nacido en el estado de Pennsylvania, Walker IV fue elegido por los Spurs con el número 18 del draft de 2018 y desde entonces ha sido habitualmente suplente, promediando en la actual temporada 4,9 puntos, 1,9 rebotes y 0,8 asistencias por juego.

Los Spurs son uno de los 22 equipos que disputarán el final de temporada de la NBA a finales de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

© 2020 AFP