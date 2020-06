Las razones del importante balance de víctimas de coronavirus en el Reino Unido

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El importante balance de víctimas de nuevo coronavirus en el Reino Unido, con unos 42.000 muertos, alimenta dudas y críticas pese a que el gobierno asegura que tomó "las decisiones correctas en el momento correcto".

Estas son las principales razones del balance:

- Confinamiento tardío

El gobierno de Boris Johnson habría actuado demasiado tarde al decretar el confinamiento el 23 de marzo.

Uno de los epidemiólogos más reconocidos de Reino Unido, el profesor Neil Ferguson, dio el 10 de junio una estimación según la cual el confinamiento una semana antes habría reducido "al menos a la mitad el número final de muertos".

En este periodo "la epidemia doblaba cada tres o cuatro días"

"Subestimamos claramente hasta qué punto este país estaba en la epidemia", dijo el científico, que tuvo que dimitir en mayo del consejo que asesoraba al gobierno por haber recibido visitas violando el confinamiento.

"Los países que lograron contener la epidemia son los que pusieron en marcha medidas a un estadio precoz", dijo recientemente a la AFP Martin McKee, profesor de Salud pública europeo de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

"En Europa, por ejemplo, podemos ver que países como Austria, República Checa o Eslovaquia actuaron muy deprisa cuando solo tenían algunos casos, mientras que Reino Unido retardó considerablemente estas medidas"

Para James Naismith, director del instituto Rosalind Franklin de la universidad de Oxford, "durante la fase exponencial (...) algunos días pueden representar una gran diferencia".

"A Reino Unido, como otros muchos países, le costó entender realmente el alcance de la infección y por consecuencia fue lento en actuar".

- Casos importado no detectados

Al principio de la epidemia, Reino Unido estimaba en dos tercios el número de casos importados que no fueron detectados.

Según el profesor Ferguson, teniendo en cuenta los conocimientos acumulados desde entonces, fueron "probablemente un 90% de los casos importados" los que no fueron detectados.

Según las cifras oficiales solo 273 de los 18,1 millones de personas que entraron en el Reino Unido en avión en los tres meses anteriores al confinamiento observaron cuarentena.

En esa época a los viajeros que entraban en territorio británico les entregaban solo un folleto explicando los síntomas de la enfermedad y el proceso a seguir en caso de sospecha.

Según un estudio del consorcio que reúne a los investigadores de las universidades de Oxford, Edimburgo y Birmingham, casi dos tercios de los casos en Reino Unido proceden de Francia y España.

Al trazar la huella genética del virus, los científicos estiman que el 34% de los casos detectados en el Reino Unido proceden de España, 29% de Francia, 14% de Italia y 23% del resto del mundo (menos el 0,1% de China).

Desde el 8 de junio, los viajeros que residan o no en el Reino Unido y que llegan al país deben someterse a cuarentena obligatoria de 14 días, una medida muy criticada por los sectores del transporte aéreo y del turismo.

El consejero científico del gobierno, Patrick Vallance, reconoció a la prensa que la decisión de imponer esta cuarentena era más política que científica.

- Residencias de ancianos

Entre un tercio y la mitad de los muertos relacionados con COVID-19 afectan a las residencias de ancianos.

Según un informe del National Audit Office, un organismo parlamentario independiente, 25.000 pacientes pasaron de los hospitales a las residencias de ancianos en el punto álgido de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril, pero no les hicieron test por lo que no se sabe si tenían o no el virus.

"Simplemente escandaloso", denunció una responsable del sindicato Unison, Christina McAnea, que aseguró que el traslado "aceleró la propagación del virus en un grupo evidentemente de alto riesgo".

El gobierno intenta defenderse asegurando haber convertido a estos establecimientos en "prioritarios" desde que empezó la crisis.

Según el profesor Ferguson, la tasa de infección en las residencias de ancianos fue "probablemente cuatro veces más elevada" que en la población general.

© 2020 AFP