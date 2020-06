EEUU ofrece hasta USD 10 millones por datos sobre exjefes de FARC Santrich y Márquez

Captura de imagen tomada de YouTube y lanzada el 4 de septiembre de 2019 muestra a ex comandantes del grupo rebelde de la guerrilla FARC en Colombia, Iván Márquez (C) y al colega rebelde fugitivo, Jesús Santrich (con gafas de sol), en un lugar no revelado que anuncia el creación de una organización política clandestina.

AFP